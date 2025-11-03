소주연, CJ웰케어 '바이오코어' 모델 발탁…신제품 '피부면역 유산균 캡…

소주연, CJ웰케어 '바이오코어' 모델 발탁…신제품 '피부면역 유산균 캡슐' 출시 기념 캠페인 등 진행

기사입력 2025-11-03 09:12


[스포츠조선 김소형 기자] 소주연이 CJ웰케어 피부유산균 '바이오코어(BYOCORE)'의 브랜드 모델로 발탁됐다.

CJ웰케어는 '바이오코어(BYOCORE)'의 신제품 '피부면역 유산균 캡슐'을 출시하고, 배우 소주연을 기존 브랜드 모델 최화정에 이어 추가 발탁했다.

깨끗하고 건강한 이미지의 소주연을 통해 '바이오코어' 브랜드의 타깃을 젊은 층으로 지속 확대하며, '피부 근본부터 케어하다, Beauty Inside Out'이라는 핵심 메시지를 전할 예정이다. 소주연은 최근 올리브영 매장 등에 공개된 영상을 통해 '바이오코어 피부면역 유산균'을 활용한 맑고 건강한 피부 관리 루틴을 소개하는 등 다양한 활동을 이어 나갈 예정이다.

'바이오코어 피부면역 유산균 캡슐'은 국내 최초로 식품의약품안전처로부터 피부면역 기능성을 인정받은 프로바이오틱스(CJLP133) 유산균을 함유하고 있다. 보장균수 100억 유산균과 장 건강에 도움을 줄 수 있는 프락토올리고당을 함유하고 있으며, 신바이오틱스 포뮬러를 적용해 장내 생존력과 정착력을 높였다.

이번 신제품은 피부 면역 및 장 건강 이중 기능성을 담은 제품으로, 170mg 초소형 상온형 캡슐로 개발되어 휴대와 보관이 간편하다. 기존 분말 스틱 제형과 더불어 신규 제형 출시를 통해 소비자 선택 폭을 넓혔다. CJ더마켓, 네이버 브랜드스토어, 올리브영 등 주요 온라인 채널에서 구매할 수 있다.

또한 '바이오코어 피부면역 유산균'은 올리브영에서 11월 '올영픽' 제품으로 선정돼, 전국 주요 매장과 올리브영 온라인몰에서 기획 패키지 구성과 특별 할인 프로모션을 진행한다. 해당 패키지는 11월 한정 30포에 20포를 추가 증정하는 특별 기획 구성이다.

CJ웰케어 관계자는 "바이오코어 피부면역 유산균은 2030 세대에게 입소문을 타면서 올해 매출액이 작년 대비 120% 성장하는 등 많은 사랑을 받았다"며 "국내 1등 피부유산균 브랜드로서, 앞으로 피부면역 유산균의 기능성과 신뢰성을 더욱 폭넓게 알릴 것"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

