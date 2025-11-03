SK AI 서밋 2025 개최 최태원 회장 "AI 병목, 메모리·인프라·…

|
SK그룹이 3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 'SK AI Summit(서밋) 2025'을 개최했다. 최태원 회장은 SK AI 서밋 2025에 참가, 폭발적으로 증가하는 AI 수요에 제 때 대응하기 위한 SK의 청사진으로 '가장 효율적인 AI 설루션 제공 기업'을 제시했고, 고객(파트너사)과 함께 내일의 AI 미래를 열겠다는 포부도 밝혔다. SK AI 서밋은반도체, 에너지설루션, AI 데이터센터, 에이전트 서비스 등 모든 영역에 걸친 SK그룹의 AI 경쟁력을 국내외 기업과 학계에 소개하고, 글로벌 빅테크와 최신 AI 동향을 공유하며 미래 발전 방향을 모색하는 행사다. 지난해 온·오프라인으로 3만명 가량 참여한 국내 최대 AI 행사다. 올해는 AI의 현재를 진단하고 미래를 조망하는 의미의 'AI Now & Next'를 주제로 열렸다.
업무 효율을 높이기 위한 기업들의 AI 적용 확대, 사람의 개입 없이 365일 24시간 스스로 임무를 수행하는 에이전트의 확산도 마찬가지다. 최 회장은 "모든 기업들이 AI가 사업에 적용되지 않으면 도태된다고 보며 경쟁을 위해 AI를 도입하고 있고, 이 과정에 비용(cost)는 고려되지 않아 B2B AI 시장은 폭발적으로 증가할 것"이라예상했다. 미국, 중국을 시작으로 세계 각 국으로 확산된 소버린 AI 경쟁은 AI 투자주체로 기업에 이어 국가가 더해지며 AI 수요를 더 키울 동력이 될 것으로 내다봤다.
최 회장은 AI 수요 증가에 대응할 SK의 역할로 '가장 효율적인 AI 설루션 제공'을 강조했다. 지난해 최 회장이 SK AI 서밋에서 밝혔던 AI 확산의 걸림돌인 '수요, 공급의 불일치(병목현상)'를 해결하겠다는 것으로 풀이된다. 최 회장은 SK가 집중할 분야로 메모리반도체, AI 인프라, AI 활용을 제시하며 "AI는 스킬(skill) 경쟁이 아닌 효율경쟁으로 패러다임을 전환해야 한다"고 말했다. 효율적인 AI 설루션은 비용을 줄일 뿐 아니라 AI 격차해소에도 도움이 될 거라는 생각도 제시했다.
최 회장은 SK하이닉스가 HBM 증산을 위해 내년 중 본격 가동할 청주캠퍼스 M15X팹(Fab, 반도체 제조시설), 2027년 본격 가동할 용인반도체클러스터를 소개하며 "AI 메모리 수요에 효율적으로 대응하겠다. 용인반도체클러스터는 팹한 곳당 청주캠퍼스 M15X 6개가 들어간다"며"용인반도체클러스터 4개 팹이 완성되면 청주캠퍼스 M15X 팹 24개가 지어지는 효과"라고 충분한 양의 메모리반도체 공급 의지를 강조했다. 증산 뿐 아니라 고용량 및 가격 경쟁력을 갖춘 낸드플래시메모리 콘셉트의 제품 개발도 대안으로 제시했다.
최 회장은 "SK는 스스로 데이터센터를 만들고 반도체부터 전력, 에너지설루션까지 제공해 가장 효율적인 AI 인프라 설루션을 제공하고자 한다"며 고성능 AI 칩과 메모리반도체가 온전히 성능을 발휘하도록 뒷받침할 최적의 AI 인프라 또한 SK가 가야 할 길로 꼽았다.
SK텔레콤과 과학기술정보통신부가 올해 8월 서울 구로구에 구축한 국내 최대 AI 컴퓨팅 클러스터 '해인(海印, Haein)', 아마존웹서비스(AWS)와 진행 중인 'SK AI 데이터센터 울산', OpenAI와 지난달 발표한 서남권 AI 데이터센터 등을 이상적인 AI 인프라를 모색하는 SK의 여정으로 소개했다.
최 회장은 "AI의 문제를 풀 수 있는 건 AI"라며 "메모리반도체 생산 속도를 높이고 데이터센터 운영 자동화와 가상화에 AI 적용을 늘릴 것"이라고 강조했다. 지난달 젠슨 황(Jensen Huang) 엔비디아 창립자 겸 CEO와 만나 의견을 같이한 'AI 팩토리' 협력을 바탕으로 메모리반도체 성능 개선과 생산 효율성을 높이겠다는 구상이다. SK하이닉스는 이를 위해 엔비디아의 GPU와 디지털 트윈* 설루션을 활용한 가상 공장을 만들고 있으며 궁극적으로 메모리반도체 생산공정을 완전 자율화 할 계획이다.
최 회장은 기조연설 말미에 SK와 AI 생태계를 꾸려가는 국내외 파트너사들을 화면에 소개하며 "AI는 혼자 할 수 있는 이야기가 아니다. SK AI 전략의 핵심은 파트너와 공동으로 설루션을 설계하고 발전해가는 것"이라며 "SK는 파트너와 경쟁하지 않고, 빅테크와 정부, 스타트업 등 여러 파트너들과 AI 사업기회를 만들어 최고 효율의 AI 설루션을 찾을 것"이라고 밝혔다.
한편 올해 SK AI 서밋은 지난해 SK그룹 멤버사 중심으로 꾸려졌던 전시를 스타트업, 학계, 해외 기업 등으로 참여 범위를 넓혀 규모와 다양성을 키웠다. AWS, 엔비디아, 슈나이더 일렉트릭 등 빅테크가 각자의 AI 데이터센터, AI 에이전트, AI 팩토리 등 AI 기술을 국내에 직접 선보였다.
SK그룹 관계자는 "SK AI 서밋이 국내 최대 AI 컨퍼런스로서 SK는 물론 한국의 AI 역량을 글로벌 AI 업계와 나누는 교류의 장으로 거듭났다"며"신뢰 기반의 협력을 바탕으로 국내외 파트너들과 'AI 3대 강국' 전략을 뒷받침할 반도체, 인프라, 모델 등 '한국형 AI 생태계' 구축을 위해 노력할 것"이라고 말했다.
