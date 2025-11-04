30대 남성이 스타킹·레깅스 모델?…"여성보다 더 아름다운 다리" 비결은…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 30대 남성이 여성들의 패션 아이템인 스타킹·레깅스 모델로 기용돼 화제다.
키 177cm, 몸무게 60kg의 그는 길고 가느다란 다리의 소유자다.
중국의 동영상 플랫폼 '더우인(틱톡의 중국 버전)'에만 현재 약 1만 5000명의 팔로워를 보유하고 있다.
그의 아내도 남편의 다리를 부러워할 정도다.
쉬씨는 "내 다리로 생계를 유지하게 될 줄은 상상도 못 했다"고 말했다.
일부 네티즌들은 그가 다리 길이를 조작하는 필터를 사용한 것이 아니냐는 의혹을 제기했지만, 쉬씨는 이를 부인하며 "특별한 운동을 한 적도 없고, 어머니에게 물려받은 유전 덕분"이라고 설명했다.
많은 팔로워들이 다리 라인을 예쁘게 만드는 비결에 대해 묻자, 그는 "솔직히 나도 잘 모르겠다"고 털어놨다.
어릴 적부터 마른 체형이었던 그는 중학교 시절부터 다리에 대한 칭찬을 종종 들었지만, 당시에는 조롱으로 받아들여 기분이 안 좋았다고 회상했다.
그의 다리가 본격적으로 주목받게 된 계기는 광고회사에서 3D 디자이너로 일하던 시절이었다.
회사가 스타킹 브랜드 광고를 맡았을 때 모델 비용을 아끼기 위해 상사가 직접 모델을 맡아달라고 요청했고, 결과는 놀라웠다. 사진은 훌륭하게 나왔고, 클라이언트는 모델이 남성이라는 사실조차 눈치채지 못했다.
이후 회사가 폐업하면서 쉬씨는 육아를 병행하며 SNS 활동에 집중하게 되었고, 다양한 스타킹·레깅스 브랜드들이 협업을 제안하기 시작했다. 수익 규모는 공개되지 않았지만, 여성복 브랜드에서도 그에게 러브콜을 보내고 있다. 다만 그는 "상체가 넓고 키가 커서 여성복 중에는 어울리지 않는 스타일도 많다"고 밝혔다.
향후 계획에 대해 그는 "옷 자체를 잘 보여주는 데 집중하고 싶다"며 "시간과 에너지가 한정돼 있어 생방송은 할 생각이 없다"고 전했다.
그의 영상은 중국 여성 네티즌들 사이에서 부러움과 웃음을 동시에 자아내고 있다. "왜 성인 남성이 내 다리보다 예쁜 거야?", "다리도 길고 엉덩이도 예쁘다", "남자가 입은 치마 보고 나도 사고 싶어졌다"는 댓글이 이어지고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
