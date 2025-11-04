대상웰라이프, 프리미엄 고식이섬유 음료 '뉴케어 식이섬유 10' 선보여

|
대상웰라이프가 프리미엄 고식이섬유 음료 '뉴케어 식이섬유 10'을 선보였다.
뉴케어 식이섬유 10은 한 병에 식이섬유 10g을 담아 양상추 샐러드 100g 기준 약 4팩 분량의 섬유질을 채울 수 있는 것이 특징이다. 난소화성 말토덱스트린, 프락토올리고당, 이소말토올리고당, 치커리 식이섬유, 이눌린 등 총 5가지 식이섬유를 복합 배합했으며, 흡수가 빠른 저분자 콜라겐 단백질과 비타민·미네랄 12종을 더해 균형 잡힌 영양 구성을 완성했다.
또한 이번 신제품은 기존 고식이섬유 음료에서는 보기 어려운 영양 강화형(단백질·비타민·미네랄 함유) 설계로 차별화를 꾀했다. 뉴케어만의 영양 배합 기술을 적용한 식이섬유 설계 레시피로 다양한 영양소를 균형 있게 섭취할 수 있도록 했다.
대상웰라이프 관계자는 "뉴케어 식이섬유 10은 식이섬유와 단백질, 비타민 등 다양한 영양소를 저당 및 저칼로리로 간편하게 섭취할 수 있도록 설계했다"며 "앞으로도 일상 속 다양한 건강 니즈를 충족시키는 균형영양식 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com