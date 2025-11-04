대상웰라이프, 프리미엄 고식이섬유 음료 '뉴케어 식이섬유 10' 선보여

기사입력 2025-11-04 17:58


대상웰라이프가 프리미엄 고식이섬유 음료 '뉴케어 식이섬유 10'을 선보였다.

뉴케어 식이섬유 10은 한 병에 식이섬유 10g을 담아 양상추 샐러드 100g 기준 약 4팩 분량의 섬유질을 채울 수 있는 것이 특징이다. 난소화성 말토덱스트린, 프락토올리고당, 이소말토올리고당, 치커리 식이섬유, 이눌린 등 총 5가지 식이섬유를 복합 배합했으며, 흡수가 빠른 저분자 콜라겐 단백질과 비타민·미네랄 12종을 더해 균형 잡힌 영양 구성을 완성했다.

총 45kcal의 낮은 열량과 당류 0g 설계로 식단 관리 중에도 부담 없이 섭취할 수 있으며, '모로오렌지맛'과 '케일사과맛' 2종으로 과채 본연의 깔끔하고 상큼한 맛을 즐길 수 있다. RTD(Ready to Drink) 형태의 PET 패키지를 도입해 휴대성과 편의성을 높여 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있다.

또한 이번 신제품은 기존 고식이섬유 음료에서는 보기 어려운 영양 강화형(단백질·비타민·미네랄 함유) 설계로 차별화를 꾀했다. 뉴케어만의 영양 배합 기술을 적용한 식이섬유 설계 레시피로 다양한 영양소를 균형 있게 섭취할 수 있도록 했다.

대상웰라이프 관계자는 "뉴케어 식이섬유 10은 식이섬유와 단백질, 비타민 등 다양한 영양소를 저당 및 저칼로리로 간편하게 섭취할 수 있도록 설계했다"며 "앞으로도 일상 속 다양한 건강 니즈를 충족시키는 균형영양식 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



