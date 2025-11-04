AI 영상 제작 경험 없어도 도전…을지대총장배 국민건강증진 AI 영상 공…

[스포츠조선 장종호 기자] 을지대학교(총장 홍성희)는 '을지대학교총장배 국민건강증진 AI 영상 공모전' 접수를 11월 28일까지 진행 중이라고 4일 밝혔다.
참가 부문은 ▲중등부 ▲고등부 ▲대학부 ▲일반부로 나뉘며, 개인 또는 4인 이하 팀으로 참여 가능하다.
특히 이 공모전은 창의성과 주제 적합성에 중점을 두고 심사가 이뤄질 계획이어서, AI 전문 능력과 활용 경험이 없어도 부담 없이 도전할 수 있는 기회가 될 전망이다.
시상은 부문별로 보건복지부 장관상, 을지대학교 총장상, ㈜연합뉴스TV 사장상, 범석학술장학재단 이사장상과 총 6800만원(최대 1000만원)의 상금이 수여된다.
홍성희 을지대학교 총장은 "AI는 이제 단순한 기술이 아니라, 국민의 삶과 건강을 지키는 새로운 문화적 언어로 자리 잡고 있다"며 "이번 공모전은 나이와 전공, 경험에 관계없이 누구나 참여할 수 있는 열린 무대이자, 자신의 아이디어를 세상에 알릴 좋은 기회가 될 것이다. 특히 중·고등학생들의 도전적인 참여를 기대한다"고 말했다.
한편 이번 공모전은 을지대학교가 주최하고, 과학기술정보통신부, 보건복지부, ㈜연합뉴스TV, 의정부·대전·노원·강남을지대학교병원, 범석학술장학재단이 후원한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
