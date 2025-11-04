AI 영상 제작 경험 없어도 도전…을지대총장배 국민건강증진 AI 영상 공…

AI 영상 제작 경험 없어도 도전…을지대총장배 국민건강증진 AI 영상 공모전 개최

기사입력 2025-11-04 18:08


[스포츠조선 장종호 기자] 을지대학교(총장 홍성희)는 '을지대학교총장배 국민건강증진 AI 영상 공모전' 접수를 11월 28일까지 진행 중이라고 4일 밝혔다.

이번 공모전은 을지대학교의료원 설립 70주년(2026년)을 앞두고 국민건강증진과 AI 시대의 창의적 인재 발굴, 건전한 AI 활용문화 확산을 위해 마련됐다.

공모 주제는 ▲암 예방·금연 ▲국민건강증진 질 제고 방안 ▲인구 감소에 따른 출산 장려 ▲1인 가정 가속화에 따른 가족 붕괴 감소 방안 ▲함께하는 건강한 세상(인간사랑·생명존중을 바탕으로 한 따뜻한 세상)이다.

참가 부문은 ▲중등부 ▲고등부 ▲대학부 ▲일반부로 나뉘며, 개인 또는 4인 이하 팀으로 참여 가능하다.

특히 이 공모전은 창의성과 주제 적합성에 중점을 두고 심사가 이뤄질 계획이어서, AI 전문 능력과 활용 경험이 없어도 부담 없이 도전할 수 있는 기회가 될 전망이다.

작품 접수는 11월 28일까지 온라인으로 진행된다. 이후 12월 1일~5일 예비 심사를 거쳐 12월 10일 본심사가 진행되며, 시상식은 12월 29일 개최될 예정이다.

시상은 부문별로 보건복지부 장관상, 을지대학교 총장상, ㈜연합뉴스TV 사장상, 범석학술장학재단 이사장상과 총 6800만원(최대 1000만원)의 상금이 수여된다.

홍성희 을지대학교 총장은 "AI는 이제 단순한 기술이 아니라, 국민의 삶과 건강을 지키는 새로운 문화적 언어로 자리 잡고 있다"며 "이번 공모전은 나이와 전공, 경험에 관계없이 누구나 참여할 수 있는 열린 무대이자, 자신의 아이디어를 세상에 알릴 좋은 기회가 될 것이다. 특히 중·고등학생들의 도전적인 참여를 기대한다"고 말했다.

한편 이번 공모전은 을지대학교가 주최하고, 과학기술정보통신부, 보건복지부, ㈜연합뉴스TV, 의정부·대전·노원·강남을지대학교병원, 범석학술장학재단이 후원한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


