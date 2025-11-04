대한소아내분비학회 회장에 심계식 교수…"국내외 학술 교류 활성화"

[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원 소아청소년과 심계식 교수가 제16대 대한소아내분비학회 회장에 취임했다. 임기는 2025년 11월부터 2년간이다.

1995년 창립한 대한소아내분비학회는 소아 내분비 질환의 진단과 치료, 연구 발전을 위해 설립된 전문 학술단체다. 국내외 학술 교류와 임상 연구를 활발히 수행하며, 특히 소아의 성장장애, 사춘기발달이상, 갑상선질환 및 당뇨병 등 소아·청소년 내분비 질환에 대한 최신 지견을 공유하며, 의학 발전과 환자 치료 수준 향상에 기여하고 있다. 올해 학회 창립 30주년을 맞아 국제학술대회를 개최했으며, 지난 10월 25일 30년사를 발간하는 등 왕성한 활동을 이어가고 있다.

심계식 교수는 성장, 사춘기 관련 질환 진료 및 연구를 담당하고 있다. 성조숙증과 관련하여 조기 성장판 폐쇄와 연관된 인자, 호르몬 및 수용체에 관한 연구는 Johns Hopkins University Hospital에서의 유전자 변형 및 형질 변경 마우스를 이용한 연구 경험을 기반으로 하여 지속적으로 사춘기 급성장과 성장판 폐쇄 기전 규명을 위해 연구 중이다.

심계식 신임 회장은 "학회 발전의 원동력이 되어주신 선배 교수님들과 회원들의 열정과 헌신, 그리고 서로 돕고 이끄는 화목한 분위기에 감사드린다"며 "이러한 전통 속에서 학회가 지속적으로 발전하고, 젊은 회원들이 역량을 발휘할 수 있는 기회를 확대해 국내외 학회에서 중요한 역할을 담당하겠다"고 밝혔다. 이어 "학술대회의 국제화와 학회지의 SCIE 등재를 추진하고, 국내외 학술 교류를 더욱 활성화해 세계 속의 대한소아내분비학회로 한 단계 더 도약하겠다"는 포부를 전했다.

주요경력으로는 강동경희대병원의 소아청소년과장, 교육연구부장, 정보전략실장, 기획조정실장, 기획부원장 등 주요 보직을 역임했으며, 대외적으로는 대한소아내분비학회 보험이사, 재무이사, 총무이사, 학술이사, 부회장, 대한소아청소년과학회 법제이사, 보건복지부 4대 중증질환보장 전문위원, 식품의약품안전처 의료기기 임상전문위원, 공공의료본부 어린이병원 시설장비 심의위원 등을 역임했다.
심계식 교수

