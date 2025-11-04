대한소아내분비학회 회장에 심계식 교수…"국내외 학술 교류 활성화"

[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원 소아청소년과 심계식 교수가 제16대 대한소아내분비학회 회장에 취임했다. 임기는 2025년 11월부터 2년간이다.
심계식 신임 회장은 "학회 발전의 원동력이 되어주신 선배 교수님들과 회원들의 열정과 헌신, 그리고 서로 돕고 이끄는 화목한 분위기에 감사드린다"며 "이러한 전통 속에서 학회가 지속적으로 발전하고, 젊은 회원들이 역량을 발휘할 수 있는 기회를 확대해 국내외 학회에서 중요한 역할을 담당하겠다"고 밝혔다. 이어 "학술대회의 국제화와 학회지의 SCIE 등재를 추진하고, 국내외 학술 교류를 더욱 활성화해 세계 속의 대한소아내분비학회로 한 단계 더 도약하겠다"는 포부를 전했다.
주요경력으로는 강동경희대병원의 소아청소년과장, 교육연구부장, 정보전략실장, 기획조정실장, 기획부원장 등 주요 보직을 역임했으며, 대외적으로는 대한소아내분비학회 보험이사, 재무이사, 총무이사, 학술이사, 부회장, 대한소아청소년과학회 법제이사, 보건복지부 4대 중증질환보장 전문위원, 식품의약품안전처 의료기기 임상전문위원, 공공의료본부 어린이병원 시설장비 심의위원 등을 역임했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|