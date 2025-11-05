약지 없는 '간호사 여신' 인플루언서, 갑작스럽게 세상 떠나 팬들 충격

기사입력 2025-11-05 09:35


약지 없는 '간호사 여신' 인플루언서, 갑작스럽게 세상 떠나 팬들 충격
사진출처=인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 대만 출신 유명 인플루언서가 심장마비로 갑작스럽게 세상을 떠나 팬들의 안타까움을 사고 있다.

더 선 등 외신들에 따르면 대만 타이중의 간호사 출신 모델이자 인플루언서 셰유신(31, 謝侑芯)이 지난달 29일 말레이시아에서 촬영 중 갑작스러운 심장마비로 사망했다.

평소 운동을 즐기고 건강한 생활을 해왔던 것으로 알려져 있어 가족과 팬들의 충격은 컸다.

기저질환도 없었던 것으로 전해져 유족은 사망 원인에 대한 조사를 고려하고 있다.

셰유신은 간호사로 일하다 글래머 모델로 전향했으며, 팬들 사이에서는 '간호사 여신(Nurse Goddess)'이라는 별칭으로 불렸다. 그녀는 수십만 명의 SNS 팔로워를 보유하고 있었고, 성인 구독 플랫폼에서도 활동했다.

마지막 게시물은 10월 19일로, 수영복을 입은 셰유신과 다른 인플루언서들이 영상 촬영 중인 모습이었다.

그녀는 한 손의 약지 일부가 없는 것으로도 유명했는데, 이는 학업을 마친 후 가족이 운영하는 철강 공장에서 일하던 중 유압 프레스에 손가락이 눌려 절단된 사고 때문이었다. 당시 병원에서 일시적으로 재접합했지만, 상태가 악화되어 결국 절단해야 했다고 팬들에게 직접 설명한 바 있다.

셰유신은 당시 "엄지손가락이 아니라 다행이었다. 삶에 지장은 없다. 중지였으면 싸울 때 곤란했을 것"이라며 유머 섞인 말을 하기도 했다.

그녀의 갑작스러운 사망 소식 이후, 팬들은 SNS에 추모 메시지를 남기며 애도를 표하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성시경 매니저 만행, 내부 폭로 나왔다…“티켓 횡령만 수억원” 파문

2.

故 전유성, 떠나기 전 김신영에 10만 원 줬다...제자에 마지막 선물 ('신여성')

3.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

4.

'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"

5.

옥바라지 끝낸 성유리, 확 달라진 얼굴로 방송복귀…이효리 "잘한다" 공개응원[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

성시경 매니저 만행, 내부 폭로 나왔다…“티켓 횡령만 수억원” 파문

2.

故 전유성, 떠나기 전 김신영에 10만 원 줬다...제자에 마지막 선물 ('신여성')

3.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

4.

'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"

5.

옥바라지 끝낸 성유리, 확 달라진 얼굴로 방송복귀…이효리 "잘한다" 공개응원[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

친정팀 맹폭한 김희진, '은퇴 안 하길 잘했네’ 완벽 부활 [수원 현장]

2.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 비판..."역대 최악 공격력" 또 공격수 찾는 토트넘, 프랭크 감독 '전화 찬스'까지 예고

3.

김하성, 1억달러 어림없다! 美 통계전문 매체 "3년 5000만달러" 예측...결국 수요가 관건

4.

폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나와. "기분 좋다. 유니폼도 교환했다"[고양 코멘트]

5.

'코시 우승 경험자 전부 집합?' 9위팀 한 맺혔나, 왜 작심하고 새 멤버 모으나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.