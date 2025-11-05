"결혼식 비용 위해" 광고 빼곡한 턱시도 입은 신랑…반전이 일어났다

기사입력 2025-11-05 10:57


"결혼식 비용 위해" 광고 빼곡한 턱시도 입은 신랑…반전이 일어났다
사진출처=엑스(X)

[스포츠조선 장종호 기자] 프랑스의 한 남성이 결혼식 비용을 마련하기 위해 턱시도에 스타트업 광고를 붙이는 기발한 아이디어로 화제를 모았다.

피플지 등 외신들에 따르면 프랑스 출신의 세일즈맨 다고베르 르누프는 경제적으로 힘든 상황이었지만 연인 안나 플리니나와의 결혼을 포기할 수 없었다.

이에 그는 기발한 아이디어를 떠올렸다.

르누프는 SNS에 자신을 '인간 광고판'으로 만들겠다는 계획을 공개한 것이다.

턱시도 재킷에 기업 로고를 붙이는 방식으로 결혼식 비용을 충당하겠다는 그의 설명에 총 26개의 스타트업이 광고를 구매했다. 총 1만 달러(약 1400만 원)의 수익을 올린 그는 "올여름 나는 완전히 무일푼이었고, 거의 노숙 상태에 가까웠지만 아내와 결혼하고 싶었다"고 밝혔다. 이어 "SNS에서 창업자 커뮤니티에 도움을 요청했는데, 누군가 농담처럼 '500유로(약 80만원) 줄 테니 내 로고를 붙이라'고 했고, 그게 시작이었다"고 설명했다.

처음엔 아내가 이 아이디어를 탐탁지 않게 여겼지만, 르누프는 "그동안 쌓아온 창업자 커뮤니티와 함께하는 특별한 날로 만들자"며 설득했고, 결국 프로젝트를 추진하게 됐다.

16명의 하객 앞에 그는 광고 로고가 빼곡히 붙은 턱시도를 입고 등장했다.

하객들은 이 독특한 아이디어에 큰 호응을 보였다. 그는 "짧은 시간 안에 로고를 예쁘게 배치한 재킷을 만드는 게 생각보다 훨씬 어려웠다"고 털어놨다.


광고 수익 1만 달러 중 5200달러(약 750만원)는 턱시도 제작비로 사용됐고, 2500달러(약 360만원)는 세금으로 납부해야 했다. 그는 "무료로 턱시도를 얻고 2000달러를 남긴 셈"이라고 설명했다.

이 독창적인 광고 프로젝트는 단순히 결혼식 비용을 마련하는 데 그치지 않았다.

르누프의 열정과 실행력에 감명받은 한 창업자가 뉴욕의 스타트업 'Comp AI'에서 일자리를 제안했고, 그는 꿈에 그리던 직장을 얻게 됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성시경 매니저 만행, 내부 폭로 나왔다…“티켓 횡령만 수억원” 파문

2.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

3.

故 전유성, 떠나기 전 김신영에 10만 원 줬다...제자에 마지막 선물 ('신여성')

4.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

5.

조정석, 촬영 지각한 선배 이서진에 일침 "이 업계는 시간 약속 중요해"

연예 많이본뉴스
1.

성시경 매니저 만행, 내부 폭로 나왔다…“티켓 횡령만 수억원” 파문

2.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

3.

故 전유성, 떠나기 전 김신영에 10만 원 줬다...제자에 마지막 선물 ('신여성')

4.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

5.

조정석, 촬영 지각한 선배 이서진에 일침 "이 업계는 시간 약속 중요해"

스포츠 많이본뉴스
1.

친정팀 맹폭한 김희진, '은퇴 안 하길 잘했네’ 완벽 부활 [수원 현장]

2.

"손흥민 수준 이하 경기력" 본전도 못 찾은 비판..."역대 최악 공격력" 또 공격수 찾는 토트넘, 프랭크 감독 '전화 찬스'까지 예고

3.

김하성, 1억달러 어림없다! 美 통계전문 매체 "3년 5000만달러" 예측...결국 수요가 관건

4.

폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나와. "기분 좋다. 유니폼도 교환했다"[고양 코멘트]

5.

'코시 우승 경험자 전부 집합?' 9위팀 한 맺혔나, 왜 작심하고 새 멤버 모으나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.