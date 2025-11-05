"갱년기, 피할 수 없다면 다스려라"…체질에 맞는 치료법은?

기사입력 2025-11-05 11:40


"갱년기, 피할 수 없다면 다스려라"…체질에 맞는 치료법은?
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 여성 호르몬 변화로 시작되는 갱년기는 중년 여성에게 큰 고민으로 다가온다. 수십 년간 유지되던 여성 호르몬 분비가 급격히 줄면서 안면홍조, 불면, 우울감 등 신체적·정신적 변화가 찾아오기 때문이다.

건강보험심사평가원에 따르면, 여성 갱년기 환자 수는 최근 5년간 꾸준히 증가해 2024년에는 42만 명에 이르렀다. 여성 갱년기 증상에 대한 이해와 적극적인 관리가 필요한 때다. 한의학에서는 갱년기 치료에 있어 체질과 증상에 따라 몸의 균형을 바로잡는 맞춤형 치료법을 제시한다. 강동경희대학교병원 한방부인과 이창훈 교수의 도움말로 여성 갱년기를 한의학적 관점에서 정리했다.

◇한의학 관점의 여성 갱년기 신체적·심리적 변화

난소의 노화로 배란과 여성 호르몬 분비가 중단되면 결국 생식 활동이 멈추어 폐경에 이르게 된다. 대체로 50세 전후에 나타나며, 이 시기에 신체적·심리적 변화를 겪는 과정을 갱년기라 한다. 한의학은 갱년기를 오장육부 전반의 정기(精氣)가 일정 수준 이하로 쇠퇴한 시기로 보며, 장부가 약해지는 양상에 따라 개인별 증상이 다르게 나타난다고 설명한다. 한의학 서적 '황제내경'에서는 여성의 생식 활동을 7년 단위의 '칠세(七歲)' 주기로 구분하는데, 다섯 번째 주기인 35세부터 정기 생산이 점차 감소하고, 49세 전후에는 생식 기능을 유지하기 어려울 정도로 정기가 쇠퇴한다고 기록되어 있다.

◇한방 검사로 알아보는 체질별 갱년기 진단

한의표준임상진료지침에 따르면, 45세 이상 여성의 월경 주기가 불규칙하고, 갱년기 증상이 있으면 폐경이행기로 간주한다. 또한, 1년 간 월경이 없을 경우(무월경) 폐경으로 임상적인 진단을 할 수 있다. 한방에서의 갱년기 진단은 한방 검사를 통해 이루어질 수 있다.

대표적인 검사 종류로는 경락기능검사, 자율신경검사(HRV), 혈관의 노화 정도, 설진(혀의 형태 및 설태의 상태를 사진으로 찍어 관찰하는 진단법) 등이다. 검사는 10분 내외로 진행되고, 검사 결과와 환자의 증상을 종합적으로 판단해 치료를 진행한다.

◇몸에서 열(熱) 나게 만드는 여성 갱년기 증상


갱년기 초기에는 혈관운동신경 증상이 두드러져 안면홍조와 상기감(上氣感)이 나타나고, 수족냉증과 심계항진(가슴 두근거림)이 동반된다. 신경과 근육에도 영향을 미쳐 어깨 결림, 두통, 요통, 관절통 등 통증이 발생하기 쉽다.

정신적으로는 수면장애, 불면, 불안, 무기력과 같은 증상이 나타나며, 감정 기복이 심해지기도 한다. 중·후반기로 갈수록 피부 건조, 손발 저림, 몸에 벌레가 기어다니는 듯한 이상감각이 흔하다. 또한 여성 특유의 질건조증, 성교통, 반복되는 질염과 방광염, 배뇨통, 급뇨 등 비뇨생식계 위축 증상이 뚜렷해진다. 이와 함께 호르몬 저하로 인한 골다공증 위험 증가 역시 대표적인 특징으로 꼽힌다.

◇한의학 치료로 신체 불균형 조절해 증상 완화

한의학적 치료는 여성 호르몬을 직접 보충하기보다, 오장육부 기능의 불균형을 조절해 불편한 증상을 완화하는 데 중점을 둔다. 한의학에서는 갱년기의 근본 원인을 노화로 인한 신허(腎虛)로 보며, 여기에 간울(肝鬱), 심간화왕(心肝火旺), 심비양허(心脾兩虛), 혈어(血瘀) 등 장부 기능의 불균형을 함께 고려한다.

실제 갱년기 환자들은 안면홍조, 다한증, 피로, 불면, 가슴 답답함 등을 흔히 호소하며, 대부분 한약과 침 치료를 병행한다. 대표적인 처방으로는 계피탕, 사오계피탕, 청심련자음, 가미소요산, 계피문단탕 등이 사용된다.

이창훈 교수는 "갱년기는 노화에 적응하는 시간으로, 걱정과 달리 자연스럽게 벗어날 수도 있다"며, "체질에 맞는 치료법으로 증상을 완화하고 적응해 나가는 것이 슬기로운 방법"이라고 전했다.

◇호르몬 채우기보다 몸의 균형 찾는 것 먼저

여성 호르몬은 나이가 들며 자연스럽게 감소한다. 노화로 인해 생식 기능이 서서히 줄어들면서 생기는 변화다. 한의학의 갱년기 치료는 여성 호르몬을 직접 보충하기보다 오장육부 기능이 편중된 부위를 조절해 불편한 증상을 완화하는 방법을 먼저 고려한다. 갱년기 증상이 심해 일상생활에 지장을 주거나 삶의 질이 크게 떨어진다면, 전문가와 상담 후 적절한 치료를 받는 것이 필요하다.

◇생활 습관 관리로 슬기롭게 적응하는 갱년기

갱년기 증상은 환자 환경과 성격, 오장육부 쇠퇴 정도에 따라 다양하게 나타나지만, 전체 여성의 75%가 별다른 치료 없이 호전된다. 따라서 증상에 적응하면서도, 전문가와 상담을 통해 치료를 병행하며 증상을 완화시킬 수 있다. 치료 기간은 일상의 불편함이 줄어들면 중지하고, 증상이 심해지면 다시 치료받는 등 증상에 맞추어 진행된다.

갱년기에 적응하기 위해서는 건강하고 규칙적인 생활 습관이 중요하다. 유산소 운동으로 심폐 기능을 향상하고, 요가와 필라테스로 근력 강화와 유연성을 증진하는 것이 좋다. 상기감이 지속되면 주변을 서늘하게 유지하고, 맵고 자극적인 음식을 피해야 한다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


"갱년기, 피할 수 없다면 다스려라"…체질에 맞는 치료법은?
강동경희대병원 한방부인과 이창훈 교수

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

2.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

3.

'86세' 전원주, 쏟아진 건강 이상설 직접 해명했다 "소식으로 얼굴살 빠져"

4.

김해준, 스태프에 갑질·욕설 해명 "배신감 너무 느껴, 거침없었다" ('피식대학')

5.

최다니엘·전소민, 열애설 진짜인가..."둘이 뭐 있지?" 박명수도 의심 ('대다난 가이드')

연예 많이본뉴스
1.

'KBS 아나 출신' 이지애, 안타까운 근황 "한쪽 귀 안들리고 통증...♥김정근 배려 감동"

2.

전현무, 24년전 흑역사 스스로 고백했다 "불법 다운로드하다 뉴스 출연"

3.

'86세' 전원주, 쏟아진 건강 이상설 직접 해명했다 "소식으로 얼굴살 빠져"

4.

김해준, 스태프에 갑질·욕설 해명 "배신감 너무 느껴, 거침없었다" ('피식대학')

5.

최다니엘·전소민, 열애설 진짜인가..."둘이 뭐 있지?" 박명수도 의심 ('대다난 가이드')

스포츠 많이본뉴스
1.

"SON 빙의" 미친 반데벤의 폭풍질주 원더골! '10명' 토트넘,코펜하겐 4-0 완파 '분위기 대반전'[유럽챔피언스리그]

2.

美 단독 보도, 손흥민 잘 부탁드립니다, LAFC 차기 사령탑 확정적...'황인범 스승 친한파' 수석코치 내부 승격 유력

3.

'7년 65승, ERA 3.77' 이렇게 고생하고도 겨우 2년 계약? '역수출품 1호' 켈리는 왜 저평가되나

4.

감독=아라이-타격코치=아라이, 75년 일본프로야구 첫 '1군 감독-코치' 형제 탄생[민창기의 일본야구]·

5.

'EPL 역대급 총기 사건' 토트넘 긴급 성명 발표..."우도기와 가족은 보호받는 중, 법적 절차 진행"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.