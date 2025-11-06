마사회, '2025 과천 김장축제' 1000만원 후원

기사입력 2025-11-07 02:48


◇사진제공=한국마사회

마사회가 지난 1일 과천시민회관 시계탑 광장에서 열린 '2025년 과천 김장축제'를 후원하고, 지역사회와 함께 따뜻한 나눔의 장에 동참했다.

이번 행사는 과천시종합사회복지관이 주관하고 관내 기업·사회단체·시민이 함께한 과천 지역 최초의 공동 김장 나눔 행사로, 시민 참여와 지역 공동체 정신이 어우러진 뜻깊은 자리로 진행됐다. 마사회는 이 행사에 1000만원을 기부하며 따뜻한 손길을 보탰다. 봉사자들이 직접 담근 '김장김치 600박스(10㎏)'는 저소득층, 독거어르신, 한부모 가정 등 관내 600가구에 전달되어 지역사회에 따뜻한 겨울을 선물했다.

마사회 관계자는 "올해 김장축제는 시민의 참여와 지역공동체의 나눔 정신이 더해져 더욱 뜻깊은 행사였다"며, "앞으로도 지역사회와 함께 따뜻한 마음을 나누는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다. 이어 "연말에는 집중 보살핌 어르신 85명을 대상으로 겨울 이불과 신선 과일을 정기 지원해 건강한 겨울나기를 돕는 나눔 활동도 이어갈 예정"이라고 덧붙였다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



