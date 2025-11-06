광명스피돔, 어린이 문화교실 '상상라운지' 인기

광명스피돔에서 어린이들의 창의력과 감성을 키워주는 문화교실 '상상라운지'가 11월 프로그램을 운영한다.
광명스피돔 어린이 문화교실은 매주 토요일(11월 1일∼29일) 광명스피돔 2층 어린이 북카페에서 진행되며, 구연동화와 만들기 체험을 결합한 프로그램으로 구성됐다. 11월에는 팡팡식빵, 들꽃 식혜, 붕붕꿀약방, 반짝반짝 소원을 빌어요, 반짝 가을이야 등 다양한 주제의 구연동화와 동물친구 손목시계 만들기, 반짝 단풍 책갈피 만들기 등 아이들이 직접 참여할 수 있는 체험 활동이 마련된다. 수업은 5세부터 9세(2021년 1월 1일 이후 출생자)까지의 어린이를 대상으로 하며, 1회당 약 30∼35분간 진행된다. 다만 5~7세 어린이는 부모와 분리할 수 있는 아이들만 참여할 수 있다. 경륜경정총괄본부 관계자는 "어린이 문화교실은 광명스피돔을 방문한 가족들이 자연스럽게 문화와 여가를 함께 즐길 수 있도록 마련된 프로그램"이라며 "앞으로도 어린이들의 상상력과 감성을 키워주는 다양한 문화 체험을 지속적으로 운영할 계획"이라고 밝혔다.