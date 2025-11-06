광명스피돔, 어린이 문화교실 '상상라운지' 인기

기사입력 2025-11-07 02:47


광명스피돔, 어린이 문화교실 '상상라운지' 인기
◇사진제공=국민체육진흥공단

광명스피돔에서 어린이들의 창의력과 감성을 키워주는 문화교실 '상상라운지'가 11월 프로그램을 운영한다.

광명스피돔 어린이 문화교실은 매주 토요일(11월 1일∼29일) 광명스피돔 2층 어린이 북카페에서 진행되며, 구연동화와 만들기 체험을 결합한 프로그램으로 구성됐다. 11월에는 팡팡식빵, 들꽃 식혜, 붕붕꿀약방, 반짝반짝 소원을 빌어요, 반짝 가을이야 등 다양한 주제의 구연동화와 동물친구 손목시계 만들기, 반짝 단풍 책갈피 만들기 등 아이들이 직접 참여할 수 있는 체험 활동이 마련된다. 수업은 5세부터 9세(2021년 1월 1일 이후 출생자)까지의 어린이를 대상으로 하며, 1회당 약 30∼35분간 진행된다. 다만 5~7세 어린이는 부모와 분리할 수 있는 아이들만 참여할 수 있다. 경륜경정총괄본부 관계자는 "어린이 문화교실은 광명스피돔을 방문한 가족들이 자연스럽게 문화와 여가를 함께 즐길 수 있도록 마련된 프로그램"이라며 "앞으로도 어린이들의 상상력과 감성을 키워주는 다양한 문화 체험을 지속적으로 운영할 계획"이라고 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com




광명스피돔, 어린이 문화교실 '상상라운지' 인기
◇사진제공=국민체육진흥공단

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

얼굴보면 다 아는 이 배우, 충격 근황..이혼→암투병 "베트남 투어 가이드 됐다"(특종세상)

2.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

3.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

4.

장가현, 집단폭행 피해 폭로…"가해자가 '보고 싶다' DM 어이없어"

5.

신애라 "입양한 두 딸과 미국으로 유학, 차인표♥는 기러기 아빠 생활"

연예 많이본뉴스
1.

얼굴보면 다 아는 이 배우, 충격 근황..이혼→암투병 "베트남 투어 가이드 됐다"(특종세상)

2.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

3.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

4.

장가현, 집단폭행 피해 폭로…"가해자가 '보고 싶다' DM 어이없어"

5.

신애라 "입양한 두 딸과 미국으로 유학, 차인표♥는 기러기 아빠 생활"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

'보상금 9750만원' 트레이드보다 낫다, C등급 포수 '의외의 복병' 될 수 있다

3.

김현수 2대 '롤렉스맨'됐다. 구광모 회장 "롤렉스 시계 LG 전통으로..."

4.

'8년 연속 PS 실패' 불난 집 애틀랜타, 김하성이 급한 게 아니었다...사이영 좌완 260억 옵션 발동

5.

토트넘 역대 최고 영입 손흥민의 미친 위엄...홀란-더 브라위너-발락과 나란히 "분데스→EPL 이적 모범 사례"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.