양치질해도 소용없다?…누런 치아 만드는 '5가지' 음식

기사입력 2025-11-06 09:54


양치질해도 소용없다?…누런 치아 만드는 '5가지' 음식
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 하얗고 건강한 치아를 위해 양치질은 기본이지만, 일부 음식은 아무리 철저한 구강 관리 습관을 지켜도 치아를 누렇게 만들 수 있다는 경고가 나왔다.

영국 매체 데일리메일이 치과의사 한나 킨셀라 박사의 건강한 치아 만들기 조언을 전했다.

킨셀라 박사는 "치아 착색은 환자들이 자주 걱정하는 문제"라며 "특정 음식을 절대 먹지 말라는 것이 아니라, 어떤 음식이 영향을 미치는지 알고 대처하는 것이 중요하다"고 강조했다.

그녀에 따르면 치아의 바깥층인 법랑질은 충치와 마모로부터 치아를 보호하지만, 미세한 구멍이 있는 다공성 구조로 인해 음식이나 음료의 색소를 흡수, 착색이 발생할 수 있다. 특히 법랑질이 마모되면 그 아래 노란빛을 띠는 상아질이 드러나 치아가 더 누렇게 보일 수 있다는 것이다.

킨셀라 박사는 임플란트나 라미네이트 시술을 받은 경우엔 착색에 더 민감할 수 있다면서 "비싼 시술을 받은 만큼, 환자들이 더욱 주의해야 한다"고 강조했다.

그러면서 킨셀라 박사는 착색 위험이 있는 대표적인 음식 및 음료 5가지를 꼽았다.

우선 와인, 특히 레드와인은 산성과 타닌 성분으로 인해 법랑질을 부식시키고 색소가 치아에 달라붙게 만든다. 마신 후 물로 입을 헹구는 것이 도움이 된다.

베리류 중 블루베리, 라즈베리 등 진한 색소를 가진 과일은 산성과 색소의 이중 효과로 착색을 유발할 수 있다.


또한 스파게티 소스나 케첩 등 토마토 기반 소스는 산성이 강해 법랑질을 약화시키고 착색을 유도할 수 있으며, 오렌지, 석류, 크랜베리 등 과일주스 등은 높은 당도와 산도, 진한 색소로 인해 착색 위험이 크다. 빨대를 사용해 치아와의 접촉을 줄이는 것이 좋다.

차와 커피의 경우 식물성 폴리페놀의 일종인 타닌이 치아에 침투해 갈색 또는 회색빛 착색을 유발할 수 있다. 우유를 함께 마시면 착색을 줄이는 데 도움이 된다.

킨셀라 박사는 흡연에 대해서도 경고했다.

그녀는 "일반 궐련담배뿐만 아니라 최근 유행하는 전자담배도 치아 건강에 악영향을 줄 수 있다"면서 "향이 첨가된 전자담배의 끈적한 화학물질이 치아에 손상을 줄 수 있지만, 많은 사람들이 이를 인식하지 못한다"고 전했다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

