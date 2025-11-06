KT-메리츠화재, 'AI 기반 미래 금융 혁신' 공동 연구 추진

|
KT가 메리츠화재와 'AI 기반 미래 금융 혁신'을 위한 전략적 공동 연구 협약을 체결했다고 6일 밝혔다.
KT는 GPU 인프라와 AI 모델 등 연구에 필요한 환경과 자원을 제공하며, 한국어 인식 성능이 뛰어난 '믿:음 K 2.0' 등의 라인업을 적극 활용한다. 특히 KT가 금융권의 망분리 환경에서 법률 특화 AI 모델을 성공적으로 개발한 경험을 토대로, 금융·보험 분야에서도 보안이 강화된 산업 특화 AI 모델 개발 역량을 확장할 계획이다.
KT가 자체 개발한 OCR(광학문자인식) 설루션 'DocuSee'를 활용해 의료 및 보험 서류 인식 성능을 고도화한다. 복잡한 보험 청구 서류를 AI가 자동 인식·분석함으로써 보험 운영 업무를 효율화하고, AI 에이전트 도입을 통해 신속하고 정확한 대고객 서비스를 제공하기 위해서다.
오승필 KT 기술혁신부문장(부사장)은 "양사간 R&D 협력은 AI 기술과 금융사의 데이터 역량을 결합해 보험사의 업무 혁신 뿐만 아니라 고객에게 더 빠르고 고품질의 서비스를 제공할 수 있는 미래 금융 기술 개발 기회가 될 것'이라며 "협력을 계기로 금융 산업과의 AI 기술 동맹을 확대해 대한민국 금융 산업의 AX를 선도해갈 것"이라고 말했다.
