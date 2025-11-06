대한항공, 무인표적기 핵심 구성품 국산화 나서

기사입력 2025-11-06 14:50


대한항공이 방위사업청이 공모한 무기체계 부품 국산화 개발 지원 사업을 수주했다고 6일 밝혔다. 대한항공은 사업 수주에 따라 2028년 9월까지 '다목적훈련지원정용 조종·통제 콘솔 등 4종' 개발 과제를 수행할 예정이다. 정부 지원금을 포함한 연구개발비는 약 230억원이다.

대한항공에 따르면 사업 수주를 바탕으로 아음속 무인표적기 기체, 조종·통제 장비, 발사대 등 핵심 구성품을 국산화하며, 현재 우리 해군이 다목적훈련지원정에서 운용하는 해외 구매 표적기를 대체한다. 국산화된 무인표적기는 향후 우리 공군에서도 도입할 계획이다.

대한항공 관계자는 "수입 의존도가 높았던 훈련 지원 무인체계 분야에서 국산화 기반을 마련하는 전환점"이라며 "그간 쌓아온 기술력과 양산 역량을 바탕으로 무인기 플랫폼의 국방 자주화와 방산 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



