현대건설 '힐스테이트 광명11(가칭)' 7일 견본주택 오픈

힐스테이트 광명11은 경기도 광명시 광명동·철산동 일대 광명제11R구역 주택재개발정비사업(이하 광명11구역)으로 들어서며, 지하 5층~지상 최고 42층, 25개동, 총 4,291가구 규모의 매머드급 대단지다. 이 중 652가구가 일반분양된다.
힐스테이트 광명11이 들어서는 광명뉴타운은 12개 구역 중 9개 구역이 분양을 마쳤고, 모든 구역이 입주를 마치면 2만 8천여 가구의 신도시급 규모로 조성된다. 지리적으로 구로구, 금천구와 접하고 있어 서울의 인프라를 가장 가깝게 누릴 수 있는 최적의 입지로 평가받고 있다. 특히 광명11구역은 광명뉴타운에서도 최대 규모, 최고 층수로 입지도 가장 우수해 상징성이 가장 높은 단지로 꼽힌다.
풍부한 생활 인프라가 단지 주변에 밀집해 있어 '원스톱 라이프'가 가능한 점도 강점이다. 수도권 서남부를 대표하는 대규모 재래시장인 광명전통시장은 물론, 지하철 7호선 광명사거리역과 철산역을 중심으로 발달한 중심 상권이 도보권에 자리한다. 이와 함께 광명시청, 광명세무서, 광명시민운동장 등 주요 행정기관과 문화시설도 도보권에 자리 잡고 있다. 여기에 안양천, 도덕산, 개웅산 등이 인접해 입주민들은 도심 속에서 쾌적한 자연환경까지 만끽할 수 있다.
또한 광명남초가 단지와 접해있는 초품아 단지며, 광덕초, 명문고, 경기항공고 등 도보로 통학할 수 있고, 철산역 인근에 밀집한 학원가, 목동 학원가를 모두 이용할 수 있다.
힐스테이트 광명11은 힐스테이트 브랜드 품격에 맞춘 상품성과 단일 브랜드 대단지 특유의 편의성을 갖췄다. 전 세대 남향 중심 단지 배치는 물론 전용면적 51㎡부터 3베이 맞통풍 구조를 현실화 시켰으며, 복도식 구조가 아닌 계단식 구조로 공급한다. 주방에도 조망형 주방창을 설치해 공간감을 한층 높였다. 전용면적 59㎡ 타입도 3~4베이 구조를 갖춰 차별화했다. 특히 우수디자인(GD) 어워드 동상을 수상한 'H 업앤다운 테이블' 옵션이 적용돼 다양한 공간 활용이 가능하며, 급배수가 가능한 로봇청소기장도 마련했다. 또한 입주민들은 단지 생활을 편리하게 누릴 수 있는 힐스테이트 입주민 전용 통합 플랫폼 '마이 힐스(my HILLS)'를 이용할 수 있다. 마이 힐스는 힐스테이트만의 특화된 라이프스타일 플랫폼으로서, 지난해 12월 런칭 후 힐스테이트 입주민의 삶의 질을 높이는 핵심 서비스로 자리 잡고 있다.
현대건설의 층간소음 저감기술 'H 사일런트 홈 시스템 Ⅰ'도 적용된다. 슬래브 두께 상향 및 고성능 복합 완충재 적용으로 걷거나 뛸 때 발생하는 소음 저감과 충격 흡수를 극대화한 바닥구조시스템이다. 지상부에는 10개의 테마 놀이터를 비롯해 공기 청정시설 설치로 아이들이 날씨가 좋지 않거나 미세먼지 걱정 없이 뛰어놀 수 있는 실내놀이터 'H 아이숲'이 마련된다.
