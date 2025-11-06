"오메가-3 지방산 섭취시 근감소증 위험 감소…심혈관·인지 기능·눈 건강 등에도 도움"

기사입력 2025-11-06 17:43


"오메가-3 지방산 섭취시 근감소증 위험 감소…심혈관·인지 기능·눈 건강…

지난 10월 30일 부산 벡스코에서 열린 '한국식품영양과학회(The Korean Society of Food Science and Nutrition, KFN) 2025 국제심포지엄 및 정기학술대회·정기총회'에서 오메가-3 지방산에 대한 최신 연구결과 및 식물성 오메가-3의 부상과 관련된 내용이 심도있게 다뤄졌다.

종근당건강은 '오메가-3 지방산의 건강 효과와 지속가능한 생산 기술(Health Benefits and Sustainable Production Technologies of Omega-3 Fatty Acids)'을 주제로 발표를 진행하고 프로메가 전용 부스를 선보였다.

디에스엠퍼메니쉬코리아(dsm-firmenich Korea)가 후원한 '건강한 수명을 위한 영양 전략(Nutritional Strategies for Healthy Longevity)' 세션의 일환으로 진행된 이번 발표는 국내외 전문가들의 적극적인 참여와 심도 있는 논의가 이어지며 성황리에 마무리됐다.

박용순 한양대학교 교수는 오메가-3 지방산과 노년기 근감소증, 노쇠의 상관관계를 과학적으로 조명했다.

한국 노인 대상 코호트 연구 KFACS(Korean Frailty and Aging Cohort Study)와 영국 UK Biobank 데이터를 기반으로, 오메가-3 지방산 섭취가 근감소증과 허약의 위험을 낮추는 것으로 확인된 최신 연구 결과를 공유했으며, 특히 DHA+EPA 1g보다 2g 이상 섭취할 경우 노쇠에 유의한 효과가 있을 수 있다고 제안했다. 또한 혈중 DHA 농도는 허약과 근감소증을 예측할 수 있는 주요 생체지표(biomarker)로 활용될 수 있다고 덧붙였다.

디에스엠퍼메니쉬 APAC 학술연구 총괄 카이린 에크(Kai-Lin Ek) 박사는 세계 최대 규모의 노화 임상연구 'DO-HEALTH' 스터디의 결과를 소개하며, 비타민 D3(2000 IU/일), 오메가-3(1g/일) 섭취와 규칙적인 운동을 병행할 경우 예비 노쇠 위험이 최대 39% 감소한다는 과학적 근거를 제시했다. 카이린 박사는 이러한 연구가 현재 고령화 시대에 알맞은 영양 솔루션의 방향성을 제시한다며 발표를 마무리했다.

김병용 종근당건강 연구소장은 오메가-3가 심혈관, 인지 기능, 눈 건강 및 관절 건강 등 전신 건강에 기여하는 필수 지방산임을 강조하며, 미세조류(microalgae) 기반의 식물성 오메가-3가 어유 중심의 기존 산업 구조를 대체할 지속 가능한 혁신 기술로 부상하고 있다고 설명했다.

종근당건강은 학회 기간 동안 전용 부스를 운영하며, 디에스엠퍼메니쉬의 미세조류 기반 식물성 오메가-3 원료 'life's®OMEGA'가 적용된 ▲'프로메가 식물성 알티지 오메가3'와 ▲'프로메가 뉴티지 오메가3' 등 대표 제품군을 선보였다. 해당 제품들은 100% 식물성으로 어취가 적고, 캡슐 크기를 줄여 누구나 편안하게 먹을 수 있다. 또한, 유럽산 프리미엄 비타민 원료 100%를 함유한 '아임비타 앰플 멀티비타민 이뮨샷'을 함께 소개했다.

정수철 종근당건강 대표는 "소비자는 이제 단순한 기능성을 넘어 과학적 근거와 원료의 품질을 기준으로 건강기능식품을 선택하고 있다"며 "종근당건강은 오랜 기간 쌓아온 전문성과 브랜드 역량을 기반으로 신뢰할 수 있는 고객맞춤 영양 솔루션을 지속 확대해 나가며, 제품을 넘어 '과학 기반 브랜드'로서 지속가능한 가치를 전하고 국민의 건강한 삶 실현에 기여하겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

2.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

5.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

연예 많이본뉴스
1.

'득녀' 이시영, '최고 5천만 원' 초호화 조리원 입성…현빈♥손예진 선택한 그곳

2.

빽가, 8번째 사기 당했다…입국신고 중 카드번호 입력→60달러 빠져나가

3.

션, YG 대주주-금수저설 공식입장 "전부 아냐, 몇십억 만질 기회 날려"[SC리뷰]

4.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

5.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

토트넘 역대 최고 영입 손흥민의 미친 위엄...홀란-더 브라위너-발락과 나란히 "분데스→EPL 이적 모범 사례"

3.

초대박! 뎀벨레→이강인 'PSG 에이스 교체' 현실화…"LEE 움직임 다이내믹하네" 佛도 호평일색

4.

우와 대한민국 전체가 본 수준! → 월드시리즈 7차전 5100만명이 봤다! 오타니+야마모토 출동 34년 만에 신기록

5.

CYA 투수 못 보낸다! '선수단 박사' 새 감독에 김하성도 잡는다면, '완전체' ATL 부활을 꿈꾸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.