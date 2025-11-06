티웨이항공, 싱가포르 센토사와 제휴 프로모션 진행

|
티웨이항공이 싱가포르의 대표 관광지인 센토사와 함께 특별 제휴 프로모션을 진행한다. 티웨이항공을 이용해 싱가포르를 방문하는 고객들을 대상으로 센토사 디스커버리 초이스 패스(Sentosa Discovery Choice Pass) 를 무료로 제공한다. 센토사 디스커버리 초이스 패스는 싱가포르 현지에서 다양한 어트랙션과 액티비티를 자유롭게 즐길 수 있는 관광 혜택이다.
대표 체험으로는 도끼를 던지는 카니발 체험인 액스 팩터, 세상에서 단 하나의 향수를 만드는 센토피아, 싱가포르에서 가장 짜릿한 오픈에어 곤돌라 스카이헬릭스, 센토사 시원한 바닷바람을 만끽하며 즐기는 울트라 골프, 웅장한 음악과 함께 3D 프로젝션·레이저·불꽃·워터 이펙트가 어우러지는 윙스 오브 타임 불꽃놀이 심포니 등 다양한 콘텐츠를 포함하고 있다.
티웨이항공 관계자는 "싱가포르는 다양한 문화와 엔터테인먼트를 한 번에 즐길 수 있는 매력적인 도시"라며 "티웨이항공 고객들이 항공권 예약부터 현지 체험까지 한 번에 누릴 수 있도록 센토사와 함께 특별 혜택을 마련했다"고 말했다.