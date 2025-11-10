파크골프 통합예약 '보이스파크', 이용자 데이터 분석 리포트 공개

|
- 파크골프 예약, 이젠 지자체파?크골프협회 사무국에서 시스템으로 한번에!
- 전국 718명 참가자 실시간 통계 분석... 국내 유일 통합 운영 플랫폼의 기술력 입증
보이스캐디(주 브이씨, 대표 김준오) 계열사인 IT 솔루션 전문기업 픽셀소프트웨어(대표 강성무)가 2025년 프로파크골프 대회에 국내 유일 예약접수·스마트 스코어링(채점) 통합예약시스템을 도입하며 파크골프 산업의 디지털 전환을 선도했다. (사)한국프로파크골프협회(회장 이정길)가 주최한 이번 대회는 10월 22일부터 24일까지 경기도 포천시 한여울 파크골프장에서 개최되었으며, 총 718명이 참가 신청을 완료했다.
클라우드 기반 데브옵스(DevOps) 전문기업으로 삼성베네스트 계열 골프장(안양, 가평베네스트 등) 및 전국 대형 골프장의 소프트웨어 개발·운영을 전담해온 기술력을 보유한 픽셀소프트웨어의 통합운영시스템은 참가자 정보부터 전체 인구통계 데이터까지 자동 수집·분석하며 신속·정확·투명한 데이터 관리를 실현했다.
클라우드 기반 AI·빅데이터 기술을 활용해 성별, 연령, 자격증, 지역 등 복수 항목을 자동 분류하고 통합 리포트를 실시간 생성함으로써, 대회 운영의 효율성과 투명성을 획기적으로 향상시켰다.
▲성별 분포: 참가자 718명의 성별 데이터를 자동 분류해 남성 71.45%, 여성 28.55%이라는 명확한 통계를 즉각 제공. 이를 통해 성별·세대별 활동 패턴을 파악할 수 있으며, 연령별·남녀 맞춤 마케팅 및 차후 참가자 확대 전략 수립이 가능하다.
▲연령대 분석: 50대 32.59%, 60대 36.35% 등 세밀한 연령대별 분포 산출과 함께 4070대가 전체 참가자 중 91.23%인 중장년·노년층 타겟 트렌드를 자동 파악했다. 2030대 데이터도 별도 집계되어 세대별 마케팅 및 정책 수립에 활용된다.
▲자격증 보유 현황: 참가자 실명과 자격증 소지 여부를 연동해 29.03% 골프전문인구가 존재함을 즉각적으로 집계. 시스템은 인증정보를 실시간 체크하며 대회의 전문성과 경쟁력을 통계로 구조화했다.
▲지역별 분포: 경기도(32.23%), 서울특별시(19.01%), 인천광역시 등 전국 각 지역별 참가자 수와 비중을 체계적으로 집계하는 기술로 수도권 집중도(57.02%) 및 전국 확대 현황까지 명확히 진단했다.
이외에도 참가자 데이터는 성별-자격증, 연령대-행동 이력 간의 교차 분석, 트렌드 분석 등 다양한 추가 통계가 가능하다. 이는 대회 유치·운영, 정책 지원, 마케팅·회원관리 전략 수립은 물론, 파크골프 산업의 지속 성장 관리에 중요한 인사이트를 제공한다.
픽셀소프트웨어의 플랫폼은 단순 접수를 넘어 실시간 행동 데이터 분석, 대회 피크타임 예측, 회원별 참여 빈도 분석 등 차별화된 기능을 제공한다. 성별·연령·자격·지역·참가시간·예약 이력 등 복수 데이터를 즉각 분류하며, 지자체·협회·주최사의 실시간 정책 의사결정을 지원한다.
특히 고령층 맞춤형 UI/UX(크고 명확한 글씨, 간단한 조작법)와 PC·모바일·키오스크 멀티 플랫폼 대응, 전국 통합 ID 예약·조회 기능으로 대규모 공공체육 행사에 최적화된 모듈식 구조를 갖췄다.
픽셀소프트웨어는 대회 운영 경험을 바탕으로 전국 450여개 파크골프장을 대상으로 하는 "보이스파크(Voice Park)" 통합 플랫폼을 운영 예정이다. 보이스파크는 예약·회원관리·결제·스마트 스코어링(채점) 시스템을 통합 운영하는 국내 유일의 플랫폼으로, 협회 및 지자체 행정 효율성을 30% 이상 향상시킨다.
이번 대회에서 국내 최초로 프로경기에 도입된 디지털 스코어링 시스템은 (사)한국프로파크골프협회 공인 인증을 받았으며, 전문 선수부터 일반 동호인까지 누구나 쉽게 활용할 수 있어 파크골프의 대중화에 기여할 전망이다.
보이스파크는 AI 빅데이터 분석으로 일별·주별·월별 시간대별 운영 리포트를 제공하고, 예약 실적·매출 정산·회원 분석·정책 지원 등 데이터 기반 투명한 시설 운영을 가능케 한다. 구독형(월 결제) 방식으로 초기 도입 비용 부담 없이 월 사용료만으로 전국 표준화된 플랫폼을 이용할 수 있다.
파크골프는 2017년 1만6,728명에서 2025년 약 100만 명에 근접할 정도로 연평균 43% 성장했으나, 전국 파크골프장의 90% 이상을 관리하는 지자체는 여전히 수기·전화 접수 등 전통 방식으로 운영 중이다.
픽셀소프트웨어 강성무 대표는 "이번 프로파크골프 대회를 통해 데이터 기반 행사 운영의 효율성·정확성·투명성을 입증했다"며 "전국 파크골프의 디지털 혁신을 선도하는 기술기업으로서 파크골프 산업의 표준화된 정보체계 구축과 생활체육 디지털화에 핵심 역할을 담당하겠다"고 밝혔다.