국립대병원 교수 5명 중 4명 "부처 이관 반대"…"속전속결 추진 이해 …

[스포츠조선 장종호 기자] 보건복지부가 국정과제의 일환으로 9개 국립대병원의 '부처 이관'을 추진하는 가운데, 국립대병원 교수 5명 중 4명은 이를 반대한다는 설문 결과가 나왔다.
복지부와 교육부가 공동 주관한 국립대병원 교수 현장 설명회에 참석했던 한 교수는 "복지부가 '지역필수의료강화협의체' 및 국립대병원 교수들을 대상으로 현장설명회 개최 등 의정대화를 강화하겠다는 와중에 당정 간 합의로 연내 복지부로의 이관 추진 방침을 확정했다고 하니 몹시 당황스럽다"면서 "회의도 미루고 설명회에 참석했는데, 필수의료 정의부터 국립대병원 육성, 발전 방안 등 여러 교수들의 다양한 질문에 대한 복지부 관계자의 답변은 지역 필수의료 강화하려면 부처 이관이 꼭 필요하다, 부처 이관해야 더 많이 지원할 수 있다는 일방적 설명에 가까워서 이래서 제목을 설명회로 했나 싶었다"고 말했다.
국립대병원 교수들은 "교육·연구 역량의 위축 우려", "지역 필수 공공의료 강화를 위한 실효성 있는 중장기 종합계획과 로드맵의 부재" 등을 주요 반대 이유로 꼽았다. 특히 다수 교수들이 필요충분한 논의와 합의 없는 '연내 선 이관 후 논의'에 반대한다고 밝혔다.
지난 10월 14일 국회 복지부 국정감사에서 정은경 장관은 "지역과 필수의료 확충을 위해 현재 로드맵 종합계획을 만들고 있다"면서 "지역의료 강화의 핵심 전략은 국립대병원의 치료 역량을 '빅 5' 정도 수준까지 올려 지역에서 완결적으로 중증과 응급진료가 진행되게 국립대병원의 역량을 확대하는 것"이라고 답변한 바 있다.
장관 답변 후 한달이 되도록 지역 필수 의료 강화와 국립대병원의 빅 5 수준 역량 강화를 위한 종합계획이나 로드맵이 제시되지 않고 있는 가운데, 국립대병원 의료진의 이관 반대 여론이 오히려 높아지고 있는 상황에서 당정 간에 합의된 연내 부처이관 추진 방침에 변화가 있을지 귀추가 주목되고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|