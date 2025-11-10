뇌 없는 여성, 20번째 생일 맞아…"4살 넘기기 어렵다고 했는데, 기적"

기사입력 2025-11-10 16:59


[스포츠조선 장종호 기자] 뇌 없이 태어난 소녀가 20번째 생일을 맞으며 생존 가능성이 희박하다는 의학적 예측을 뒤엎고 기적을 보여주고 있다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 네브래스카주에서 뇌 없이 태어난 여성 알렉스 심프슨(Alex Simpson)이 지난 4일(현지시각) 20번째 생일을 맞았다.

기족들은 함께 모여 알렉스의 생일을 축하하며 지난 20년간의 시간을 회상했다.

알렉스는 생후 두 달 만에 희귀 질환인 '무뇌수두증(hydranencephaly)' 진단을 받았다.

이 질환은 두개골 내 대부분의 뇌가 뇌척수액으로 대체되어, 실제 뇌 조직은 손가락 끝 크기만큼만 남는 상태다.

이 질환의 원인은 바이러스 감염, 혈관 손상, 산소 부족(허혈), 유전적 이상인 것으로 추정된다.

당시 의료진은 알렉스가 4살을 넘기기 어렵다고 예측했다.

하지만 알렉스의 아버지 숀 심프슨은 지역 방송사 KETV와의 인터뷰에서 "20년 전 우리는 두려웠지만, 믿음이 우리를 살게 했다고 생각한다"고 말했다. 알렉스는 시각과 청각을 담당하는 뇌 부위가 없지만, 가족은 그녀가 주변의 감정을 감지할 수 있다고 믿는다.


14세인 남동생은 "누군가가 스트레스를 받으면 아무 소리 없어도 알렉스는 느낀다"며 "할머니가 허리 통증을 느끼면 알렉스가 그 고통을 흡수하는 것 같다"고 말했다. 그는 누나의 병을 이해하기 위해 많은 시간을 들여 공부했고, 알렉스를 자랑스럽게 여긴다고 밝혔다.

심프슨 가족은 알렉스를 "기적"이라 부르며 그녀의 존재가 가족 모두에게 큰 힘이 된다고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

