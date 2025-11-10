순천향대천안병원, 향설의학연구학술대회 성료…김상정 서울대 교수, 향설의학상 수상

기사입력 2025-11-10 17:53


[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 9일 병원 6층 현곡홀에서 열린 '향설의학연구 학술대회'를 성황리에 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 학술대회는 순천향대중앙의료원, 순천향대의대, 순천향의생명연구원, 순천향대산학협력단이 공동으로 최신 의학연구 동향을 공유하고, 활발한 학술 교류를 통해 미래 의학 발전을 선도하기 위해 열렸다.

대회는 순천향대의생명연구원 이종순 원장 개회사를 시작으로 순천향대천안병원 이문수 병원장 환영사, 순천향대학교 백무준 의과대학장 대회사, 순천향대학교 송병국 총장 축사, 학교법인 동은학원 서교일 이사장 격려사를 비롯해 시상식, 주제발표 등의 순서로 진행됐다.

특히 이번 학술대회에서는 순천향 설립자 고(故) 향설 서석조 박사의 인술과 교육 철학을 기리며, 의학연구 분야의 뛰어난 연구자를 발굴하기 위한 향설의학상이 신설됐다.

향설의학상의 첫 수상자는 김상정 서울대의대 생리학교실 교수. 상금은 1억원으로 김 교수는 소뇌 기억과 만성 통증을 아우른 연구 경험을 통해 두 주제를 연결하는 창의적인 연구 결과를 발표한 성과로 수상했다.

이와 함께 곽동원 교수(건국대병원 신경과)와 공성혜 교수(분당서울대병원 내분비내과)에게 각각 1000만원의 향설학술연구비가 수여됐고, 향설젊은연구자상에 장혜민 교수(서울아산병원 신경과)가 선정돼 500만원의 상금이 지급됐다.

학술대회에서는 시상식 외에도 ▲미래 의학의 주요 이슈 ▲향설의학상 및 향설학술연구비 시상 및 특강 ▲젊은 연구자 발표 ▲향설 연구 콜로키움 ▲순천향 연구 개발을 위한 토의 등을 주제로 5개 세션에서 총 17개의 주제발표 및 열띤 토론이 진행됐다.

서교일 학교법인 동은학원 이사장은 "AI시대에도 모든 사람에게 새로운 영감을 주고, 따뜻한 인연을 만드는 좋은 자리가 되길 바란다"면서, "설립자의 인간사랑 정신을 이어 받아 AI시대에도 사람 중심의 의료를 실천하고, 연구자들의 도전을 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 순천향대 중앙의료원은 지난 2018년부터 이어온 '순천향의학연구학술대회'를 '향설의학연구학술대회'로 명칭을 변경하고 전국적인 학술대회로 확대했으며, 경기도 화성시 동탄2신도시에 제 5병원 설립 계획을 공식화하고, 연구의 축을 확장할 계획이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


순천향대천안병원, 향설의학연구학술대회 성료…김상정 서울대 교수, 향설의학…

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

쯔양, '달라진 앞니' 해명 "너무 많이 먹어 닳아..시술 받았다"

2.

김준호, ♥김지민 자연임신 위해 큰 결심했다 "12월부터 완전히 술 끊기로"(독박투어)

3.

성시경, 뒤통수 친 매니저 처단할까…경찰 고발장 접수[SC이슈]

4.

김연경이 힌트 준 '시즌2'…이제 단 2경기만 남았다→"팀 해체 절대 안돼" 팬들, 눈 부릅 떴다(신인감독 김연경) [고재완의 전지적 기자 시점]

5.

유재석, 비혼주의 번복한 주우재에 날카로운 일침 "여자친구 있나봐"

연예 많이본뉴스
1.

쯔양, '달라진 앞니' 해명 "너무 많이 먹어 닳아..시술 받았다"

2.

김준호, ♥김지민 자연임신 위해 큰 결심했다 "12월부터 완전히 술 끊기로"(독박투어)

3.

성시경, 뒤통수 친 매니저 처단할까…경찰 고발장 접수[SC이슈]

4.

김연경이 힌트 준 '시즌2'…이제 단 2경기만 남았다→"팀 해체 절대 안돼" 팬들, 눈 부릅 떴다(신인감독 김연경) [고재완의 전지적 기자 시점]

5.

유재석, 비혼주의 번복한 주우재에 날카로운 일침 "여자친구 있나봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세, 결국 한화 떠날까…유력 행선지도 언급? "페디는 실망, 새로운 성공 가능성"

2.

[현장에서]"'캡틴' 손흥민의 찐미소" 천안 축구종합센터 시대 활짝, "유럽 호텔같다" 1기 입소 선수들 감탄사 연발

3.

손흥민 우승 시나리오 완성 '오피셜' 공식발표...3승이면 3번째 트로피! 뮐러 잡고, 1위 잡고, 메시 잡으면 끝

4.

파주시, K리그2 진출 구단 공식 명칭 '파주 프런티어 FC' 공개…파주NFC, 클럽하우스 활용

5.

"PSG서 100경기 너무 기쁘다" '주인공 된 이강인' 2경기 연속 AS 폭발…"계속해서 좋은 모습 보여주고파"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.