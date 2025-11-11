이유 없는 엉덩이·사타구니 통증 지속, 뼈 썩는 질환 의심?

기사입력 2025-11-11 07:35


이유 없는 엉덩이·사타구니 통증 지속, 뼈 썩는 질환 의심?
사진 제공=게티이미지(나누리병원)

[스포츠조선 장종호 기자] 엉덩이 근처나 사타구니 깊숙한 부위에서 이유 없이 통증이 느껴지고, 걷거나 앉을 때 불편함이 지속된다면 단순한 근육통으로 넘기지 말아야 한다. 이런 증상은 고관절에 생긴 문제의 신호일 수 있으며, 특히 대퇴골두 무혈성 괴사와 같은 질환의 초기 징후일 가능성이 있다.

대퇴골두 무혈성 괴사는 넓적다리뼈의 가장 윗부분인 대퇴골두로 가는 혈류가 차단되면서 뼈 조직이 서서히 괴사하는 질환이다. 흔히 '뼈가 썩는다'고 표현되지만, 실제로는 혈액이 제대로 공급되지 않아 뼈 세포가 죽고, 그 부위가 약해져 무너지는 과정에서 통증이 생긴다. 초기에 발견해 치료하면 회복이 가능하지만, 괴사가 진행되면 고관절 자체가 손상돼 인공관절 수술이 필요해질 수 있다.

고관절은 골반과 허벅지를 연결해 걷기, 앉기, 뛰기 등 모든 움직임에 관여하는 핵심 관절이다. 하지만 인체 깊숙한 곳에 위치해 있어 통증이 생기더라도 정확한 원인을 파악하기 어렵다. 증상은 엉덩이, 허벅지 앞쪽이나 옆, 사타구니 등 광범위하게 나타날 수 있으며, 시간이 지나면 절뚝거리거나 다리 길이에 차이가 생기기도 한다.

인천나누리병원 관절센터

신균호 부장은 "대퇴골두 무혈성 괴사는 초기에 뚜렷한 증상이 없어 단순한 근육통으로 오해하기 쉽다"며 "하지만 혈류 차단으로 인한 뼈 괴사는 진행이 빠르기 때문에 통증이 사라지지 않으면 반드시 병원을 방문해 정밀검사를 받아야 한다"고 조언했다.

명확한 발병 원인이 밝혀진 것은 없지만 남성의 발병률이 여성의 4배 이상이며, 과도한 음주나 흡연, 외상, 탈구, 그리고 스테로이드제의 장기 복용 등이 원인일 것으로 추정된다. 혈액순환이 원활하지 않으면 뼈에 필요한 산소와 영양 공급이 줄어들어 괴사가 시작되기 때문이다. 문제는 초기에는 X-ray로 확인이 어렵다는 점이다. MRI 검사를 통해서만 괴사 범위와 진행 정도를 정확히 확인할 수 있어 조기 진단이 중요하다.

치료는 환자의 상태와 괴사 진행 정도에 따라 달라진다. 비교적 초기라면 수술 없이 물리치료와 운동치료를 통해 회복을 도울 수 있다. 체외충격파치료, 도수치료, 신장분사치료 등 다양한 물리치료 프로그램과 에스마 치료 등도 도움이 된다. 에스마 치료는 체외충격파와 정형 도수치료를 결합해 근육과 신경, 관절의 기능을 동시에 회복시키는 방식으로, 수술 없이 통증을 완화하고 관절의 움직임을 개선하는 효과가 있다.

또한 재활 단계에서는 메덱스와 바이오덱스 장비를 활용해 고관절과 허리 근육을 강화하는 운동치료를 진행한다. 메덱스는 근력과 유연성을 분석해 환자 개개인에 맞는 근력 강화 프로그램을 제공하며, 바이오덱스는 관절 주변 근육의 운동 부하량과 내구성을 정밀하게 측정해 안전하고 효율적인 재활운동을 가능하게 한다.

하지만 괴사가 심하게 진행된 경우에는 손상된 관절을 제거하고 특수 제작한 인공관절을 삽입하는 '인공관절 치환술'이 필요하다. 신소재인 옥시늄 등 환자별 적합한 소재를 사용해 오래 사용이 가능하고 활동 시 통증이 적다. 해당 수술은 심한 관절염에 효과가 있으며, 문제가 되는 원인을 제거해 근본적 치료가 가능한 것이 특징이다. 또한 최소한의 절개를 통해 빠른 회복 속도를 보여 환자의 만족도가 높다.


신균호 부장은 "대퇴골두 무혈성 괴사는 조기에 발견하면 충분히 관리와 치료가 가능하지만, 방치할 경우 회복이 어렵고 결국 인공관절 수술이 불가피해진다"며 "평소 음주와 흡연을 줄이고, 걷기나 수영 같은 가벼운 운동으로 근육과 뼈를 단련해 고관절의 혈류를 원활하게 유지하는 것이 중요하다"고 말했다.

엉덩이나 사타구니 통증은 단순한 근육통이 아니라 뼈가 보내는 경고일 수 있다. 통증이 반복되거나 점점 심해진다면, 대퇴골두 무혈성 괴사의 진행을 막기 위해 조기 진단과 전문적인 치료를 받는 것이 무엇보다 중요하다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com


이유 없는 엉덩이·사타구니 통증 지속, 뼈 썩는 질환 의심?
신균호 부장


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')

2.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

3.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

4.

"예쁜 갈갈이" 김지혜, 박준형♥ 판박이 두 딸 공개 "둘째는 선화예고 재학" ('4인용')[종합]

5.

이다은♥윤남기, 집 대청소하다 신경전 "잘 안버리니까 엉망"

연예 많이본뉴스
1.

'80세' 임현식, 건강 좋지 않았던 근황..."전화 못 받을 정도로 아팠다" ('같이삽시다')

2.

'40세 자연임신' 강은비, 2세 성별 공개..♥변준필 "너무 좋아" 울컥

3.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

4.

"예쁜 갈갈이" 김지혜, 박준형♥ 판박이 두 딸 공개 "둘째는 선화예고 재학" ('4인용')[종합]

5.

이다은♥윤남기, 집 대청소하다 신경전 "잘 안버리니까 엉망"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 후 가치 급락" 슈퍼컴, 홈서 죽쑤는 토트넘 9위 추락…아스널, 22년 만의 우승→황희찬 울버햄튼 강등 예측

2.

신무기 장착+93kg 벌크업! 안현민-송승기에 가려졌던 천재 신인, 미야자키서 '괴물 진화'한다

3.

2차 드래프트 이적 유력했는데, 대체 왜 선수가 먼저 은퇴 선택했나

4.

[현장인터뷰]'파주 시대 끝, 천안 시대 시작' 축구종합센터 첫 인상에 만족한 홍명보, "선수들이 만족해야 할 피치 상태"

5.

美 언론 '오피셜' 공식발표, 손흥민은 '3위' 입니다! '가을 축구' MLS컵 선수 랭킹 등장...SON 밀어낸 1위는 누구인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.