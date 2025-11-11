로봇 이용 '유방 보존술' 효과적…세계 최초 다기관 공동 연구 결과 발표

[스포츠조선 장종호 기자] 이대서울병원 유방외과 백세현 교수와 삼성창원병원 유방외과 최희준 교수 공동 연구팀(제1저자)이 국내 7개 대학병원과 참여한 연구에서 로봇을 이용한 '유방 보존술(BCS, Breast-Conserving Surgery)'이 안전하고 효과적인 치료법이 될 수 있음을 제시했다.

이번 연구는 로봇 기법을 이용한 유방 보존술 수술 분야에서 세계 최초 다기관 규모로 공동 연구를 진행해 임상적 의미가 크다.

유방암 수술은 절제 범위에 따라 크게 전절제술과 보존술로 나뉜다. 기존에는 유방을 완전히 절제하는 유방 전절제술이 이뤄졌지만, 최근 유방암 조기 검진율이 높아지고, 의료 기술이 발전함에 따라 유방 보존술이 많이 이뤄지고 있다.

유방 보존술은 종양이 위치한 부위만을 최소 제거하고, 나머지 유방 조직을 그대로 보존하는 수술이지만, 여전히 유방 절개 부위에 흉터가 발생할 수 있다는 한계점이 제기돼 왔다.

유방암 환자들은 수술 후 생기는 흉터를 비롯한 미용적 문제까지 반드시 고려해야 한다. 로봇을 이용한 유방 보존술은 가슴 앞면에 직접적인 절개 흉터를 남기지 않아 환자의 미용적 효과까지 극대화하는 수술법이다.

연구팀은 7개 의료기관에서 총 150명의 환자를 대상으로 겨드랑이 부위에 약 2.5~3㎝ 크기의 작은 절개창을 낸 다음 로봇 팔을 이용해 종양 및 유선조직을 박리하고 절제하는 방식을 시행했다.

그 결과, 절제연 양성률이 약 0.7%, 수술 관련 합병증 발생률이 약 4% 수준의 낮은 수치를 보여, 수술의 안전성 면에서도 뛰어나다는 점을 확인했다.

연구팀은 이번 연구가 현재까지의 초기 경험 기준에서 안전성 평가에 참고할 수 있는 지표를 제시한 연구로, 장기 추적 관찰을 통한 재발률 및 종양학적 결과의 추가 검증이 필수적임을 강조했다.


이번 연구의 공동 제1저자인 이대서울병원 백세현 교수·삼성창원병원 최희준 교수는 "이번 연구는 로봇을 이용한 유방 보존술에서 세계 최초 다기관 연구의 초기 성적을 보였다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

공동 교신저자인 삼성서울병원 유재민 교수·세브란스병원 박형석 교수는 "이번 연구를 계기로 추가 연구와 장기 임상 결과가 축적된다면, 한국이 로봇 유방 수술 분야에서 임상 근거 기반의 표준화와 국제적 역할 강화에 기여할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 '로봇을 이용한 유방 보존 수술에 대한 최초의 다기관 연구(The First Multicenter Study of Robot-Assisted Breast-Conserving Surgery: Insights from the KoREa-BSG Group)'라는 제목의 논문으로 외과 분야 국제 학술지 'Surgical Endoscopy'에 최근 게재됐다.


(왼쪽부터) 이대서울병원 유방외과 백세현 교수, 삼성창원병원 유방외과 최희준 교수, 삼성서울병원 유방외과 유재민 교수, 세브란스병원 유방외과 박형석 교수

