[SC헬스칼럼] 수험생이 꼭 알아야 할 시력교정 선택 요령

기사입력 2025-11-12 08:51


내일(11월 13일)은 수능시험일이다. 그동안 노력해온 모든 수험생들에게 따뜻한 응원을 보낸다.

매년 수능이 끝나면 바빠지는 곳 중 하나가 안과다. 대학 진학이나 사회 진출을 앞두고, 오랜 시간 함께해 온 안경을 벗고 싶어 하는 수험생들이 많기 때문이다. 인터넷에는 수많은 정보가 넘치지만, 부모의 마음으로 수험생들이 꼭 알아야 할 시력교정 선택 요령을 정리해 본다.

대표적인 시력교정술은 전통적인 라식과 라섹, 그리고 최근 각광받는 스마일라식과 스마일프로다.

라식은 각막에 약 24㎜의 절편(플랩)을 만들어 시력을 교정하는 방식으로, 회복이 빠르지만 각막 손상이 상대적으로 많다. 라섹은 각막 상피를 약물이나 레이저로 제거한 뒤 교정하는 방법으로 통증이 있고 회복 기간이 길다. 두 수술 모두 비교적 비용 부담은 적지만, 수술 후 세안이나 화장은 약 4~5일간 피해야 한다.

최근 가장 많이 시행되는 수술은 첨단 비쥬맥스 (Visumax) 장비를 활용하는 스마일라식과 스마일프로다. 펨토초 레이저를 이용해 각막 속에서 시력을 교정하기 때문에 각막 손상이 적고 회복이 빠르다. 1㎜대의 미세 절개창만으로 수술이 가능해 통증이 적고, 수술 다음 날부터 일상생활이 가능하다. 각막 두께가 얇은 경우에도 보강술을 병행하면 안전하게 시술할 수 있어, 수험생들에게 특히 선호된다.

모든 레이저 시력교정술은 공통적으로 각막 일부를 깎아 시력을 교정한다. 이때 남아 있는 각막 두께, 즉 각막보존량이 충분하지 않으면 각막확장증 같은 후유증이 생길 수 있다. 얇아진 각막이 안압을 견디지 못하고 휘어지면서 시력이 다시 떨어질 수 있기 때문이다. 라식은 절편을 만들어 각막보존량이 적은 반면, 스마일라식은 각막 표면을 그대로 보존해 안압을 견디는 힘이 더 강하다.

고도근시나 고도난시가 있는 학생은 각막을 많이 깎아야 해 일반적인 레이저 수술이 어렵거나 불가능할 수 있다. 이때 대안은 '렌즈삽입술(ICL)'이다. 난시가 심한 경우 난시용 토릭 렌즈를 넣어 교정할 수 있지만, 렌즈가 눈 속에서 회전할 경우 난시 축이 틀어져 재수술이 필요할 수 있다. 이런 단점을 보완한 방법이 바로 각막을 깎지 않는 난시교정술과 렌즈삽입술을 병합한 수술이다. 미세한 절개로 난시를 교정한 뒤 같은 절개창으로 렌즈를 삽입하는 방식으로, 칼리스토아이 난시추적 시스템을 이용해 정밀하게 교정할 수 있다. 난시용 렌즈를 따로 제작할 필요가 없어 비용 부담도 적다.

수능을 마친 수험생들은 잠시 여유를 즐기며 새로운 인생의 단계를 준비한다. 여행, 자기 계발, 그리고 '시력교정'도 그 준비 중 하나다. 하지만 시력교정 수술은 '빨리하는 것'보다 '정확하게 진단받고 자신에게 가장 적합한 방법을 선택'하는 것이 중요하다. 충분한 검사와 전문의 상담을 거쳐 자신의 눈 상태에 맞는 안전한 방법을 택한다면 사회 진출과 함께 맑고 또렷한 시야로 새로운 세상을 맞이할 수 있을 것이다. 도움말=온누리스마일안과 김지선 원장


[SC헬스칼럼] 수험생이 꼭 알아야 할 시력교정 선택 요령
　◇온누리스마일안과 김지선 원장

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

3.

오연수, 유튜브서 '훈남' 26세 子 최초 공개 이유..."관종 아닌 일상 기록" ('오연수')

4.

가슴 피어싱한 제시, 팬 폭행 방관 논란 작정했다 "BAD BXXXX"[SC이슈]

5.

"돈 X 발랐다" 곽튜브, 결혼 전 지방분해·리프팅시술 받았다..'새신랑' 관리 고백(라꼰즈)

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

3.

오연수, 유튜브서 '훈남' 26세 子 최초 공개 이유..."관종 아닌 일상 기록" ('오연수')

4.

가슴 피어싱한 제시, 팬 폭행 방관 논란 작정했다 "BAD BXXXX"[SC이슈]

5.

"돈 X 발랐다" 곽튜브, 결혼 전 지방분해·리프팅시술 받았다..'새신랑' 관리 고백(라꼰즈)

스포츠 많이본뉴스
1.

"하나 터질 것 같다." 차명석이 들은 정보는 대어급 FA 계약 임박. 과연 누굴까

2.

'와 이 멤버 어떻게 모았나' 전설들이 뭉쳤다, 꿈의 한일전이 열린다

3.

[단독]"눈 찢었다"vs"오해일 뿐" 전북 코치, 라데시마 대관식서 심판 인종차별 의혹

4.

'천재 유격수' 이후 확실한 주인이 없다…'FA 대어 등장' 외부 영입으로 답 내릴까

5.

5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하겠는걸요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.