제35회 분쉬의학상 본상에 오도연 교수…'젊은의학자상'에 김영광 교수·진호경 연구원 선정

기사입력 2025-11-12 08:24


제35회 분쉬의학상 본상에 오도연 교수…'젊은의학자상'에 김영광 교수·진…
제35회 분쉬의학상 본상 수상자 서울의대 내과학 오도연 교수

[스포츠조선 장종호 기자] 대한의학회(회장 이진우)와 한국베링거인겔하임(사장 안나마리아 보이)은 제35회 분쉬의학상 수상자로 본상 오도연 교수(서울의대 내과학), 젊은의학자상 기초부문 김영광 조교수(가톨릭의대 병리학), 젊은의학자상 임상부문 진호경 선임연구원(기초과학연구원)를 선정했다고 12일 밝혔다.

제35회 분쉬의학상 본상 수상자로 선정된 서울의대 내과학 오도연 종양내과 교수는 위암, 췌장암, 담도암 등 소화기암 분야에서 신약 개발을 위해 암 생물학을 기반으로 치료 표적과 신규 바이오마커 발굴을 위한 전임상·중개·임상 연구를 폭넓게 수행해왔으며, 특히 담도암 치료에서 새로운 전략을 제시하고 전 세계 암 환자들의 생명 연장과 삶의 질 향상에 기여했다는 공로를 인정받았다.

오도연 교수는 진행성 담도암에서 기존의 표준 항암화학요법에 면역항암제를 추가해 환자의 종양반응률, 무진행생존기간, 전체생존기간 등에서 유의한 개선 효과를 확인한 연구자 주도 임상 2상 연구를 진행했다. 해당 연구는 담도암에서 면역항암제와 세포독성항암제 복합요법의 안전성과 유효성을 세계 최초로 제시했으며, 이후 글로벌 임상 3상 연구까지 진행될 수 있는 기반을 마련했다.

이어 오 교수는 글로벌 임상 3상 연구의 글로벌 총괄 책임 연구자로 참여해 면역항암제 병용요법의 안전성과 유효성을 다시금 입증하며, 전 세계 담도암 표준치료 패러다임의 변화를 이끌고, 환자들의 치료 성적을 개선하는데 크게 공헌했다. 특히, 신약 개발에 대한 관심도가 상대적으로 낮던 담도암 분야에서 다국적 제약사와 협업해 국내 연구자가 해당 분야의 임상 연구를 주도적으로 이끌었다는 점과 해당 연구를 기반으로 10여년 만에 전 세계에 새로운 담도암 표준치료법을 제시했다는 점에서 공로를 인정 받았다.

오도연 교수는 "국내 최고 권위의 분쉬의학상 본상을 수상하게 되어 매우 영광이다. 함께 연구에 참여해주신 전 세계 모든 공동 연구자 분들께 감사 인사를 드리며, 앞으로도 다양한 임상 연구를 통해 전 세계 암 환자들에게 더욱 효과적인 치료법을 제시할 수 있도록 노력하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

제35회 분쉬의학상 젊은의학자상 기초부문 수상자로 선정된 가톨릭의대 병리학 김영광 조교수는 유전자 편집도구인 프라임 편집을 활용해 암 관련 유전자 변이의 기능적 효과를 대규모로 평가할 수 있는 'PEER-seq' 기술을 개발하며, EGFR 변이의 티로신키나아제억제제(TKI) 내성 프로파일을 총체적으로 제시하고, 임상적으로 불확실한 변이(VUS, Variants of Uncertain Significance)에서도 약물 내성 여부를 평가할 수 있는 방법을 제시했다. 해당 기술은 그간 밝혀지지 않은 여러 유전변이들의 기능을 평가하고 대응하는데 활용될 수 있는 것은 물론, 이를 통해 환자 유전체에 맞춘 맞춤형 정밀의료 실현에 기여할 것으로 기대되고 있다.

또한, 젊은의학자상 임상부문 수상자로 선정된 기초과학연구원 진호경 선임연구원은 해부학적 복합성으로 밝히지 못한 뇌척수액 배출 경로를 명확히 규명함과 동시에 두개골 밖에 위치한 비인두 림프관망과 경부 림프관을 표적으로 할 때 뇌척수액 배출 기능이 증진된다는 사실을 밝혀냈다. 해당 연구는 침습적 뇌수술 없이 림프관 조절이라는 혁신적이고, 실제 임상 현장에 적용이 가능한 치료 전략을 최초로 제시했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이진우 대한의학회 회장은 "국내 의료보건 환경의 발전과 환자의 삶의 질 개선에 기여하고, 한국 의학계 위상을 드높인 분쉬의학상 수상자 모든 분들께 진심으로 축하와 감사의 말씀을 전한다"며 "앞으로도 분쉬의학상의 취지를 살려 국내 의과학자들의 훌륭한 연구 업적을 발굴하고, 한국 의과학 발전을 도모할 수 있도록 더욱 힘쓸 것"이라고 전했다.


한국베링거인겔하임 안나마리아 보이 사장은 "각자의 위치에서 끊임없는 노력으로 뛰어난 연구 성과를 이룬 수상자 분들과 한국의 의과학 발전을 위해 힘써주신 모든 연구자 분들께 감사드린다"며, "한국베링거인겔하임은 환자들의 삶을 긍정적으로 변화시키기 위한 혁신적인 솔루션 제공과 더불어 앞으로도 국내 의과학 연구 활동에 대한 지원을 꾸준히 이어나가겠다"고 말했다.

대한의학회가 주관하고 한국베링거인겔하임이 후원하는 분쉬의학상은 조선 고종의 주치의이자 국내 최초 독일인 의사인 '리하르트 분쉬(Richard Wunsch)' 박사의 이름에서 유래된 상으로, 한국 의학계의 학술발전을 도모하고 의학 분야에서 한국과 독일의 우호관계를 공고히 하기 위해 1990년 제정됐다. 객관적이고 엄격한 심사기준을 통해 국내 의학 발전에 주목할 만한 의과학 연구 업적을 남긴 의학자들을 선정, 시상하고 있으며, 국내 최고 권위의 의학상 중 하나로 자리매김하고 있다.

20년 이상 의료 또는 연구에 종사했고 국내 의학 발전에 기여한 공로가 인정되는 의학자에게는 '분쉬의학상 본상'이, 학술적으로 가치와 공헌도가 인정되는 우수논문을 발표한 40세 이하의 의학자에게는 '젊은의학자상'이 수여된다. 세 수상자에 대한 시상식은 오는 11월 25일 오후 6시 서울성모병원 내 플렌티 컨벤션에서 개최될 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


제35회 분쉬의학상 본상에 오도연 교수…'젊은의학자상'에 김영광 교수·진…
젊은의학자상 기초부문 수상자 김영광 교수(왼쪽)와 젊은의학자상 임상부문 수상자 진호경 선임연구원

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

3.

오연수, 유튜브서 '훈남' 26세 子 최초 공개 이유..."관종 아닌 일상 기록" ('오연수')

4.

가슴 피어싱한 제시, 팬 폭행 방관 논란 작정했다 "BAD BXXXX"[SC이슈]

5.

"돈 X 발랐다" 곽튜브, 결혼 전 지방분해·리프팅시술 받았다..'새신랑' 관리 고백(라꼰즈)

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'유방암 투병' 박미선, 눈물 "아파보니 사랑받는 걸 알아, 치료 내내 즐거웠다"(유퀴즈)

3.

오연수, 유튜브서 '훈남' 26세 子 최초 공개 이유..."관종 아닌 일상 기록" ('오연수')

4.

가슴 피어싱한 제시, 팬 폭행 방관 논란 작정했다 "BAD BXXXX"[SC이슈]

5.

"돈 X 발랐다" 곽튜브, 결혼 전 지방분해·리프팅시술 받았다..'새신랑' 관리 고백(라꼰즈)

스포츠 많이본뉴스
1.

"하나 터질 것 같다." 차명석이 들은 정보는 대어급 FA 계약 임박. 과연 누굴까

2.

'와 이 멤버 어떻게 모았나' 전설들이 뭉쳤다, 꿈의 한일전이 열린다

3.

[단독]"눈 찢었다"vs"오해일 뿐" 전북 코치, 라데시마 대관식서 심판 인종차별 의혹

4.

'천재 유격수' 이후 확실한 주인이 없다…'FA 대어 등장' 외부 영입으로 답 내릴까

5.

5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하겠는걸요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.