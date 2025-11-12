제35회 분쉬의학상 본상에 오도연 교수…'젊은의학자상'에 김영광 교수·진…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 대한의학회(회장 이진우)와 한국베링거인겔하임(사장 안나마리아 보이)은 제35회 분쉬의학상 수상자로 본상 오도연 교수(서울의대 내과학), 젊은의학자상 기초부문 김영광 조교수(가톨릭의대 병리학), 젊은의학자상 임상부문 진호경 선임연구원(기초과학연구원)를 선정했다고 12일 밝혔다.
이어 오 교수는 글로벌 임상 3상 연구의 글로벌 총괄 책임 연구자로 참여해 면역항암제 병용요법의 안전성과 유효성을 다시금 입증하며, 전 세계 담도암 표준치료 패러다임의 변화를 이끌고, 환자들의 치료 성적을 개선하는데 크게 공헌했다. 특히, 신약 개발에 대한 관심도가 상대적으로 낮던 담도암 분야에서 다국적 제약사와 협업해 국내 연구자가 해당 분야의 임상 연구를 주도적으로 이끌었다는 점과 해당 연구를 기반으로 10여년 만에 전 세계에 새로운 담도암 표준치료법을 제시했다는 점에서 공로를 인정 받았다.
오도연 교수는 "국내 최고 권위의 분쉬의학상 본상을 수상하게 되어 매우 영광이다. 함께 연구에 참여해주신 전 세계 모든 공동 연구자 분들께 감사 인사를 드리며, 앞으로도 다양한 임상 연구를 통해 전 세계 암 환자들에게 더욱 효과적인 치료법을 제시할 수 있도록 노력하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.
또한, 젊은의학자상 임상부문 수상자로 선정된 기초과학연구원 진호경 선임연구원은 해부학적 복합성으로 밝히지 못한 뇌척수액 배출 경로를 명확히 규명함과 동시에 두개골 밖에 위치한 비인두 림프관망과 경부 림프관을 표적으로 할 때 뇌척수액 배출 기능이 증진된다는 사실을 밝혀냈다. 해당 연구는 침습적 뇌수술 없이 림프관 조절이라는 혁신적이고, 실제 임상 현장에 적용이 가능한 치료 전략을 최초로 제시했다는 점에서 높은 평가를 받았다.
이진우 대한의학회 회장은 "국내 의료보건 환경의 발전과 환자의 삶의 질 개선에 기여하고, 한국 의학계 위상을 드높인 분쉬의학상 수상자 모든 분들께 진심으로 축하와 감사의 말씀을 전한다"며 "앞으로도 분쉬의학상의 취지를 살려 국내 의과학자들의 훌륭한 연구 업적을 발굴하고, 한국 의과학 발전을 도모할 수 있도록 더욱 힘쓸 것"이라고 전했다.
한국베링거인겔하임 안나마리아 보이 사장은 "각자의 위치에서 끊임없는 노력으로 뛰어난 연구 성과를 이룬 수상자 분들과 한국의 의과학 발전을 위해 힘써주신 모든 연구자 분들께 감사드린다"며, "한국베링거인겔하임은 환자들의 삶을 긍정적으로 변화시키기 위한 혁신적인 솔루션 제공과 더불어 앞으로도 국내 의과학 연구 활동에 대한 지원을 꾸준히 이어나가겠다"고 말했다.
대한의학회가 주관하고 한국베링거인겔하임이 후원하는 분쉬의학상은 조선 고종의 주치의이자 국내 최초 독일인 의사인 '리하르트 분쉬(Richard Wunsch)' 박사의 이름에서 유래된 상으로, 한국 의학계의 학술발전을 도모하고 의학 분야에서 한국과 독일의 우호관계를 공고히 하기 위해 1990년 제정됐다. 객관적이고 엄격한 심사기준을 통해 국내 의학 발전에 주목할 만한 의과학 연구 업적을 남긴 의학자들을 선정, 시상하고 있으며, 국내 최고 권위의 의학상 중 하나로 자리매김하고 있다.
20년 이상 의료 또는 연구에 종사했고 국내 의학 발전에 기여한 공로가 인정되는 의학자에게는 '분쉬의학상 본상'이, 학술적으로 가치와 공헌도가 인정되는 우수논문을 발표한 40세 이하의 의학자에게는 '젊은의학자상'이 수여된다. 세 수상자에 대한 시상식은 오는 11월 25일 오후 6시 서울성모병원 내 플렌티 컨벤션에서 개최될 예정이다.
