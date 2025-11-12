AI 여가수 '빌보드 차트' 진입, 44억원 음반 계약도…인간 가수들 위…

AI 여가수 '빌보드 차트' 진입, 44억원 음반 계약도…인간 가수들 위협?

기사입력 2025-11-12 14:49


사진출처=유튜브

[스포츠조선 장종호 기자] AI(인공지능) 가수 자니아 모네(Xania Monet)가 최근 약 44억원의 음반 계약을 체결해 화제다.

이는 AI 아티스트로서는 최초의 성과로, 음악 산업 내 AI의 역할에 대한 관심을 증폭시키고 있다.

CBS 등 외신들에 따르면 AI 가수 자니아 모네는 미국 미시시피 출신의 시인 겸 작사가 텔리샤 '니키' 존스가 창조한 AI 아바타로, 그녀의 삶에서 영감을 받은 시와 가사를 AI 음악 생성 플랫폼 '수노(Suno)'를 통해 R&B 음악으로 구현했다. 존스는 자니아를 자신의 연장선이라 표현하며, "AI는 예술을 강화하는 도구일 뿐이며, 메시지와 감성은 모두 인간의 것"이라고 강조했다.

자니아의 대표곡 'How Was I Supposed to Know(하우 워즈 아이 서포스트 투 노우)'는 틱톡에서 입소문을 타며 인기를 얻었고, 이후 다양한 플랫폼으로 확산되며 빌보드 R&B 차트 30에 진입했다.

데뷔 4개월 만에 그녀는 스포티파이에 44곡을 발표했고, 팔로워 수는 120만 명에 달하며 SNS에서도 80만 명 이상의 팬을 확보했다.

이러한 인기에 힘입어 음반사 할우드 미디어(Hallwood Media)는 자니아와 그녀의 창작자인 존스를 대상으로 300만 달러(약 44억원) 계약을 체결했다.

이에 대해 존스는 "내가 사랑하는 창작을 기술과 결합한 것뿐"이라며 "AI는 새로운 시대의 도구이며, 나는 그것을 악기처럼 활용하고 있다"고 말했다.

하지만 음악계에서는 AI 아티스트의 부상에 대한 우려도 커지고 있다.


일부 아티스트들은 AI가 콘텐츠를 빠르게 생산할 수 있다는 점에서 자신들의 입지가 위협받을 수 있다고 주장하며, 스트리밍 플랫폼과 음반사들이 인간보다 AI에 더 많은 투자를 할 것을 걱정하고 있다. 이에 대한 법적 보호 요구는 아직 실현되지 않고 있다.

존스는 자신이 직접 노래를 부르지 않고 AI를 통해 시를 음악으로 구현한다는 점을 인정하면서도, "나는 단지 AI를 도구로 사용했을 뿐이며, 진정한 예술가는 나 자신"이라고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

