한국지킨, 검은대륙 넘본다…윤홍근 회장 "아프리카 전역 확대 기대"

한국지킨, 검은대륙 넘본다…윤홍근 회장 "아프리카 전역 확대 기대"

한국치킨의 아프리카 시장 공략이 시작됐다. K-컬처 열풍과 함께 K-푸드 위상을 높이는 계기가 될 전망이다. 포문을 연 곳은 제너시스BBQ 그룹(BBQ)이다.

12일 BBQ에 따르면 남아프리카공화국(남아공) 현지 기업과 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 체결했다. 북미와 중미에 이어 시장 진출 영역을 넓혔다.

남아공 MF 계약은 BBQ 본사에서 진행됐으며, 남아공 현지에서 한국 식품 유통사업을 운영 중인 'Good Tree South Africa'와 체결했다. 계약식에는 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장과 이동일 Good Tree South Africa 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

남아공의 인구는 6302만명이며, 중위 연령이 28세로 외식업 성장 잠재력이 높게 평가되는 국가다. 남아공양계협회가 올해 6월에 발표한 '2024 남아공 가금류 산업 통계 요약(Poultry Industry Stats Summary for 2024'에 따르면 남아공의 1인당 연간 닭고기 소비량은 약 36kg 수준으로, 전체 육류 소비의 절반을 넘어서는 등 닭과 관련된 식문화에 익숙한 나라로 분류된다.

BBQ는 남아공 내 3000여 개 슈퍼마켓 브랜드를 운영 중인 Good Tree South Africa와 함께 QSR(Quick Service Restaurant) 형태로 매장을 선보일 예정이며 향후 케이프타운, 요하네스버그, 블룸폰테인 등 주요 도시를 중심으로 매장을 확대해 나갈 계획이다.

윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장은 "남아공은 아프리카 대륙에 본격적으로 진출하기 위한 전략적 교두보이자 K-푸드의 글로벌 확장을 가속화할 수 있는 핵심 거점"이라며 "현지의 문화와 입맛에 맞춘 차별화된 메뉴 구성과 서비스로 'K-치킨'을 중심으로 한 한식의 문화가 아프리카 전역으로 확대될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, 드디어 장가가나...♥여친과 인생 첫 커플링 공개

2.

'직장암 4기' 이사벨라, 치매 남편 10년째 돌보며 투병중..."끝까지 남편 지킬 것"

3.

'218cm' 최홍만, 비행기서 '고통 호소'..."앞에 분 제발 뒤로 하지 마세요"

4.

'0.1톤' 김준현, '살 빠지는 주사' 맞으려다 포기…"바늘이 너무 무서워"

5.

"신부 이름은 이혜영" 이상민, 재혼 후에도 끝없는 전처 소환에 당황

