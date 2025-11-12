불면증 환자들에 희소식, '이 음악' 들으면 꿀잠 잔다

|
[스포츠조선 장종호 기자] 불면증으로 고통받는 이들에게 희소식이 전해졌다.
연구진은 총 602명의 성인을 대상으로 한 10개의 기존 연구를 분석했다.
이후 수면 전 20~60분간 분당 60~85비트의 느린 템포의 음악을 듣게 했다.
음악치료 기간은 단발성부터 3개월 이상까지 다양했다.
그 결과, 음악치료를 받은 이들의 불면증 증상이 '중간에서 큰 수준'으로 개선된 것으로 나타났다. 평균 차이는 -0.79로 분석됐다. 연구진은 음악이 뇌의 감정 조절 기능에 영향을 미쳐 수면장애와 관련된 정서적 불안을 완화할 수 있다고 설명했다. 또한 음악은 스트레스 호르몬인 코르티솔 수치와 심박수·호흡수를 낮춰 신체를 이완시키는 데 도움을 줄 수 있다고 덧붙였다.
다만, 연구진은 개인 환경 및 성향 등 여러 변수가 있다며 보다 장기적이고 세부적인 후속 연구가 필요하다고 강조했다.
한편 수면 장애는 단순한 피로를 넘어서 다양한 신체적·정신적 질환을 유발할 수 있다.
특히 만성 불면증을 앓는 사람들은 불면증이 없는 사람들보다 경도 인지 장애 또는 치매 발병 위험이 40% 더 높다는 연구도 있다.
