불면증 환자들에 희소식, '이 음악' 들으면 꿀잠 잔다

기사입력 2025-11-12 15:58


불면증 환자들에 희소식, '이 음악' 들으면 꿀잠 잔다
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 불면증으로 고통받는 이들에게 희소식이 전해졌다.

해외 연구진이 음악치료가 50세 이상 성인의 수면의 질을 현저히 향상시킬 수 있다고 주장해 주목을 받고 있다.

중국 닝샤사범대학교와 바레인 아라비아 걸프 대학교 의대 등 공동 연구진은 이 같은 내용의 연구 논문을 최근 국제학술지 '플로스 원(PLOS one)'에 게재했다.

연구진은 총 602명의 성인을 대상으로 한 10개의 기존 연구를 분석했다.

이후 수면 전 20~60분간 분당 60~85비트의 느린 템포의 음악을 듣게 했다.

음악의 종류에는 클래식(서양·중국), 기악, 자연 소리, 종교 음악 등이 선정됐다.

음악치료 기간은 단발성부터 3개월 이상까지 다양했다.

그 결과, 음악치료를 받은 이들의 불면증 증상이 '중간에서 큰 수준'으로 개선된 것으로 나타났다. 평균 차이는 -0.79로 분석됐다. 연구진은 음악이 뇌의 감정 조절 기능에 영향을 미쳐 수면장애와 관련된 정서적 불안을 완화할 수 있다고 설명했다. 또한 음악은 스트레스 호르몬인 코르티솔 수치와 심박수·호흡수를 낮춰 신체를 이완시키는 데 도움을 줄 수 있다고 덧붙였다.


다만, 연구진은 개인 환경 및 성향 등 여러 변수가 있다며 보다 장기적이고 세부적인 후속 연구가 필요하다고 강조했다.

한편 수면 장애는 단순한 피로를 넘어서 다양한 신체적·정신적 질환을 유발할 수 있다.

특히 만성 불면증을 앓는 사람들은 불면증이 없는 사람들보다 경도 인지 장애 또는 치매 발병 위험이 40% 더 높다는 연구도 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, 드디어 장가가나...♥여친과 인생 첫 커플링 공개

2.

'직장암 4기' 이사벨라, 치매 남편 10년째 돌보며 투병중..."끝까지 남편 지킬 것"

3.

'218cm' 최홍만, 비행기서 '고통 호소'..."앞에 분 제발 뒤로 하지 마세요"

4.

'0.1톤' 김준현, '살 빠지는 주사' 맞으려다 포기…"바늘이 너무 무서워"

5.

"신부 이름은 이혜영" 이상민, 재혼 후에도 끝없는 전처 소환에 당황

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, 드디어 장가가나...♥여친과 인생 첫 커플링 공개

2.

'직장암 4기' 이사벨라, 치매 남편 10년째 돌보며 투병중..."끝까지 남편 지킬 것"

3.

'218cm' 최홍만, 비행기서 '고통 호소'..."앞에 분 제발 뒤로 하지 마세요"

4.

'0.1톤' 김준현, '살 빠지는 주사' 맞으려다 포기…"바늘이 너무 무서워"

5.

"신부 이름은 이혜영" 이상민, 재혼 후에도 끝없는 전처 소환에 당황

스포츠 많이본뉴스
1.

두찬호 두현수 두백호? 두산, 돈도 있고 관심도 있다 → 그러나 문제는

2.

뭐? FA 유격수 최대어가 다저스로 온다고? 이는 왜 김혜성에게 재앙같은 소식인가

3.

“한국 대표팀 죄송합니다” 끝내 수술대 오른 사상 최초의 선수, 미리 고백했었다

4.

"양민혁, 수준 낮은 K리그서 왔다" 포스테코글루 폭언 완전 틀렸다→英 특급 주목 "대한민국+토트넘 차세대 슈퍼스타"

5.

원태인 '껌딱지' 문동주, 이렇게 행복한 표정이 나오다니... 대표팀에서 가장 친해진 두 남자[대표팀 출국현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.