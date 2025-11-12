담가화로구이, 예비창업자 대상 창업세미나 진행

담가화로구이가 예비 창업자를 위한 '성공비결 창업세미나'를 11월 13일 오후 2시 경기도 구리시 본사에서 개최한다.
12일 담가화로구이에 따르면 창업세미나에는 윤양호 담가화로구이 회장이 강연자로 나선다. 다년간의 현장 경험을 바탕으로 한 실질적인 창업 노하우를 전수할 예정이다. 윤 회장은 고기 관련 창업 전문가다. 대패삼겹살로 IMF 당시 전국 197개 가맹점 운영했고, 와인 숙성 삼겹살로 340개의 가맹점을 론칭하는 등 성공 이력을 거둔 바 있다. 2013년에는 덤 마케팅을 활용한 600g+600g 그램그램를 내놓기도 했다.
담가화로구이는 7일 이상 누룩 숙성으로 다른 브랜드와 차별성을 내세우고 있다. 인건비 절감과 초보 창업자에게 최적의 시스템을 제공하기 위해 손질이 완료된 육류와 찬 종류를 제공하는 등 매장 운영의 효율성도 높였다.
담가화로구이 관계자는 "실질적인 창업 성공 전략을 공유하기 위해 세미나를 마련했다"며 "현장의 생생한 조언을 들을 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com