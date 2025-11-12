SK텔레콤, AI 기반 무선 송수신 기술로 과기부 장관상 수상

기사입력 2025-11-12 16:28


SK텔레콤, AI 기반 무선 송수신 기술로 과기부 장관상 수상

SK텔레콤이 제26회 전파방송 기술대상에서 차세대 6G 이동통신을 위한 AI 기반 무선 송수신 기술로 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다. 전파방송 기술대상은 매년 국내 통신·방송 분야의 기업이 개발한 우수 기술을 선정해 과학기술정보통신부가 시상하는 상이다.

12일 SK텔레콤에 따르면 이번에 수상한 AI 기반 무선 송수신 기술은 NTT도코모, NTT, 노키아 벨연구소와 공동 개발한 것으로, AI 기지국(AI-RAN)에서 AI를 활용해 무선망 성능을 향상시키는 핵심 기술이다. 기존 이동통신은 불규칙하게 변화하는 무선 환경을 실시간으로 파악, 운용하기 위해 송·수신기 간 별도의 참조 신호*를 주고받으며, 이 과정에서 참조 신호 수·발신에 일부 용량이 사용되어 무선 자원을 최대치로 활용하기 어려운 한계가 있었다. SK텔레콤은 AI 기술을 활용해 송·수신 신호의 핵심 처리 과정을 대체함으로써 참조 신호 없이도 통신이 가능하도록 했다. 연구는 지난해 2월 발표한 4사 공동 연구의 연장선상에서 진행됐다. 당시 실험실 환경에서 초기 검증을 완료했으며, 올해는 사무실 등 실제 환경에서의 검증을 통해 상용망 적용 가능성을 입증했다.

SK텔레콤은 지난 10월 국제 학술대회 ICTC 2025(International Conference on ICT Convergence)에서 동일 연구 성과로 최우수 논문상(Best Paper Award)을 수상하며 학계에서도 기술 혁신성과 완성도를 인정받았다.

SK텔레콤은 2022년 AI 기반 미디어 서비스 '플러스바', 2023년 AI 기반 위치 분석 플랫폼 '리트머스(LITMUS)', 2024년 저궤도 위성 기반 재난통신 기술에 이어 올해까지 4년 연속 전파방송 기술대상 장관상을 수상하며 통신과 AI 융합 분야에서의 기술 리더십을 또 한 번 입증했다. SK텔레콤은 AI 기반 네트워크 기술의 고도화를 지속적으로 추진할 계획이다.

류탁기 SKT 인프라기술본부장은 "과기부 장관상 수상은 SK텔레콤이 6G 시대의 핵심 기술인 AI-RAN에서 확고한 경쟁력을 입증한 것"이라며 "글로벌 파트너와의 긴밀한 협력을 통해 국내외 6G 시장을 선도하고, AI 네트워크 혁신으로 고객에게 한층 향상된 통신 경험을 제공할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



