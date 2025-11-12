지성원 현대차 전무, 대한민국디자인대상 디자인공로 부문 '대통령상 표창' 수상

기사입력 2025-11-12 16:39


지성원 현대차 전무, 대한민국디자인대상 디자인공로 부문 '대통령상 표창'…

지성원 현대자동차 전무가 제27회 대한민국디자인대상에서 대통령 표창을 받았다.

현대자동차에 따르면 12일 서울 강남구에 위치한 코엑스 그랜드컨퍼런스룸에서 열린 제27회 대한민국디자인대상 시상식에서 브랜드마케팅본부장을 맡고 있는 지 전무가 디자인공로 부문 대통령 표창을 수상했다. 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 대한민국디자인대상은 차별화된 디자인 경영을 통해 대한민국의 디자인산업 경쟁력을 제고하고, 디자인 개발·관리·육성으로 국가경제발전에 기여한 우수기업, 지자체, 유공자 등에 대하여 수여하는 정부 포상이다.

심사위원단은 지 전무가 현대차 글로벌 마케팅 수장으로서 브랜드 디자인 경영 조직을 이끌며, 글로벌 시장에서 현대차와 K 브랜드의 이미지 격상에 기여한 공로를 높이 평가했다. 수상은 지난 10년간 'Progress for Humanity(인류를 향한 진보)'라는 브랜드 비전을 바탕으로 이어져온 현대차의 브랜드 경영 철학과 노력이 그 가치를 인정받은 결과라는 평가를 받는다.

현대차는 고객들에게 디테일하고 차별화된 브랜드 경험을 전달하고자 다양한 활동을 이어가고 있으며, 제품 마케팅을 넘어 고객이 공감하는 브랜드 스토리와 핵심 가치를 창의적으로 구현해내며 글로벌 시장에서 경쟁력을 높여오고 있다.

현대차는 지난 10월 글로벌 브랜드 컨설팅 업체 '인터브랜드(Interbrand)'가 발표한 '2025 글로벌 100대 브랜드(Best Global Brands 2025)'에서 브랜드 가치 246억 달러를 기록하며 종합 브랜드 순위 30위에 이름을 올렸다. 브랜드의 감성적 가치에 대한 고객의 취향과 눈높이가 높아진 환경에서도 현대차는 최근 5년간 약 72%의 브랜드 가치 상승을 이뤄냈고, 지난 2010년부터 올해까지 16년 연속 브랜드 가치를 상승시키며 그 가치를 세계 시장에서도 인정받고 있다.

특히 현대차는 브랜드 커뮤니케이션 분야에서 세계 유수의 어워드를 석권하며 영역을 뛰어넘는 존재감을 발휘하고 있다. 현대차는 올해 세계 최고 권위의 칸 국제 광고제 그랑프리를 포함해 5관왕을 수상했으며, 최근에는 세계 3대 디자인 어워드인 '2025 레드 닷 어워드: 브랜드 & 커뮤니케이션 부문(Red Dot Design Award: Brand & Communication Design)'에서 최우수상 한 개, 본상 6개를 수상하며 브랜드 커뮤니케이션 분야의 경쟁력을 입증했다.

지 전무는 "이번 수상은 개인의 수상이 아닌 현대차 글로벌 브랜드 경영의 성과로 생각한다"며 "고객 중심의 브랜드 스토리를 더욱 창의적으로 전달해 나가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, 드디어 장가가나...♥여친과 인생 첫 커플링 공개

2.

'직장암 4기' 이사벨라, 치매 남편 10년째 돌보며 투병중..."끝까지 남편 지킬 것"

3.

'218cm' 최홍만, 비행기서 '고통 호소'..."앞에 분 제발 뒤로 하지 마세요"

4.

'0.1톤' 김준현, '살 빠지는 주사' 맞으려다 포기…"바늘이 너무 무서워"

5.

"신부 이름은 이혜영" 이상민, 재혼 후에도 끝없는 전처 소환에 당황

연예 많이본뉴스
1.

'47세' 이태곤, 드디어 장가가나...♥여친과 인생 첫 커플링 공개

2.

'직장암 4기' 이사벨라, 치매 남편 10년째 돌보며 투병중..."끝까지 남편 지킬 것"

3.

'218cm' 최홍만, 비행기서 '고통 호소'..."앞에 분 제발 뒤로 하지 마세요"

4.

'0.1톤' 김준현, '살 빠지는 주사' 맞으려다 포기…"바늘이 너무 무서워"

5.

"신부 이름은 이혜영" 이상민, 재혼 후에도 끝없는 전처 소환에 당황

스포츠 많이본뉴스
1.

두찬호 두현수 두백호? 두산, 돈도 있고 관심도 있다 → 그러나 문제는

2.

뭐? FA 유격수 최대어가 다저스로 온다고? 이는 왜 김혜성에게 재앙같은 소식인가

3.

“한국 대표팀 죄송합니다” 끝내 수술대 오른 사상 최초의 선수, 미리 고백했었다

4.

"양민혁, 수준 낮은 K리그서 왔다" 포스테코글루 폭언 완전 틀렸다→英 특급 주목 "대한민국+토트넘 차세대 슈퍼스타"

5.

원태인 '껌딱지' 문동주, 이렇게 행복한 표정이 나오다니... 대표팀에서 가장 친해진 두 남자[대표팀 출국현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.