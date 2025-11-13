극적인 추입승! '위즈리얼리티'가 선보인 짜릿한 역전극

'위즈리얼리티(미국, 거, 3세, 마주 최몽주, 조교사 박지헌)'가 짜릿한 역전극을 펼치며 제14회 스포츠월드배(혼4등급, 1200m, 레이팅 50 이하) 정상에 올랐다.
'위즈리얼리티'는 지난 9일 렛츠런파크 서울 제7경주로 열린 스포츠월드배에서 막판 추입으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 하반기 반등을 노리는 신흥 전력들이 다수 참가한 이번 경주에서 '위즈리얼리티'는 인기순위 4위로 큰 주목을 받지 못했지만, 짜릿한 역전극으로 강한 인상을 남겼다.
출발과 함께 '컴플리트스텝'이 빠르게 선두를 장악하며 경주를 주도했고, '제라퀸'과 '풍운지마'가 그 뒤를 바짝 추격했다. 3코너를 돌아선 시점에서도 선두권이 촘촘히 형성돼 승부의 향방은 예측 불허였다. 직선주로에 들어서자 '컴플리트스텝'이 속도를 높이며 우승권 진입을 노렸지만, 결승선 200m를 남기고부터 '마이던', '굿최강', '위즈리얼리티'가 동시에 속도를 끌어올리며 치열한 막판 승부가 전개됐다. 불과 10m를 남긴 순간, '위즈리얼리티'가 폭발적인 추입으로 역전에 성공하며 가장 먼저 결승선을 통과했다. 우승 기록은 1분15초0, 2위 '굿최강'과는 코차, 3위 '컴플리트스텝'과는 ½마신 차의 접전이었다.
◇사진제공=한국마사회
'위즈리얼리티'는 지난 2월 데뷔전 우승 이후 잠시 부진을 겪었으나, 꾸준한 성장세 끝에 통산 두 번째 우승을 달성했다. 데뷔전보다 1초 단축된 기록을 세우며 향상된 경기력을 입증했다. 이날 '위즈리얼리티'와 호흡을 맞춘 장추열 기수는 "이 말은 모래를 맞는 걸 싫어해 선행 작전으로 나섰지만, 초반 선두 경쟁이 치열해 바깥으로 크게 돌 수밖에 없었다"며 "거리 손해에도 불구하고 끝까지 힘이 남아 좋은 결과를 얻었다. 마방에서 세심하게 준비해준 덕분에 말의 컨디션이 최상이었다"고 소감을 전했다.