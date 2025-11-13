LG유플러스, AI 활용 고객 편의 확대…익시오 AI 비서 기능 공개

기사입력 2025-11-13 13:07


LG유플러스, AI 활용 고객 편의 확대…익시오 AI 비서 기능 공개

LG유플러스가 13일 AI를 기반으로 고객의 편의를 증진하는 서비스인 '익시오(ixi-O) AI 비서'를 공개했다. 구글 클라우드와 손잡고 개발한 AI 서비스를 통해 본격적인 고객 맞춤형 AI 시대를 열기 위한 시도다. LG유플러스는 구글 클라우드와 협업한 '익시오 AI 비서'를 시작으로 AI 전략을 맞춤 지능 중심으로 전환할 방침이다. 맞춤 지능은 올해 초 MWC를 통해 공개한 4A* 인텔리전스 전략의 두번째 단계다.

익시오 AI 비서는 통화 중 대화 맥락을 실시간으로 이해하고 필요한 정보를 즉시 제공하는 기능이다. 익시오를 사용하는 고객이 통화 중 "헤이, 익시"라고 부르거나 호출 버튼을 누르면 AI가 통화에 참여해 정보를 찾고 결과를 공유한다. 가령 친구와 통화로 주말 계획을 세우는 중 "헤이 익시, 이번 주말 날씨가 어떻게 돼"라고 질문하면 AI가 정보를 검색하고 결과를 음성으로 알려준다.

LG유플러스는 서비스 제공을 위해 통화 연결 상태에서 AI 호출, 필요한 정보 검색 및 핵심 요약, 음성과 텍스트로 동시에 제공, 상대방에게도 정보 즉시 공유 등 과정을 거쳐 실제 대화 흐름에 방해가 되지 않도록 AI를 고도화했다.

고객이 안심하고 익시오 AI 비서를 이용할 수 있도록 프라이버시 보호도 강화했다. 익시오 AI 비서는 온디바이스(On-device) 기반 음성 인식(STT) 기술을 적용해 호출 전 통화 내용은 서버에 전송하지 않고, 호출 후 발화 내용만 AI 검색에 활용한다.

LG유플러스는 올해 말까지 일부 고객을 대상으로 베타 서비스를 운영하며 발생한 피드백을 적용해 익시오 AI 비서의 기능을 고도화할 계획이다. 이후 내년 상반기 모든 익시오 이용 고객에게 AI 비서 기능을 오픈할 방침이다.

LG유플러스는 고객 편의를 강화한 AI 서비스를 위해 글로벌 빅테크 기업인 구글 클라우드와 긴밀한 협업을 이어가고 있다. 이날 선보인 익시오 AI 비서는 구글의 최신 LLM 모델인 '제미나이 2.5 플래시 라이브(Gemini 2.5 Flash Live)'를 활용해 개발됐다. 제미나이 2.5 플래시 라이브 기반의 익시오 AI 비서는 초저지연 스트리밍 AI가 적용돼 대화 흐름을 끊지 않고 질문 의도를 파악해 답변을 제공할 수 있다. 구글 검색 기반 그라운딩 기능(Grounding with Google Search)과 결합, 생성형 모델의 이해력을 유지하면서도 실제 구글 검색 정보와 교차 검증을 거쳐 AI 검색의 정확도 와 신뢰도를 높였다. 자개발한 온디바이스 언어/분류 모델과 제미나이 모델의 문맥 이해 기술을 결합해 통화 이력 기반의 AI 대화 검색 기능을 구현했다. 이를 통해 익시오는 통화 내용을 요약하고 해야할 일을 정리하고, 통화 상대의 대화 방식과 감정 흐름을 분석해 관계 개선을 위한 커뮤니케이션 팁을 제공할 수도 있다.

LG유플러스는 구글 클라우드와의 협력을 기반으로 통화 중 언급된 일정·장소·예약 등을 바로 실행할 수 있는 'Actionable AI'로 기능을 확장할 계획이다. AI가 이해한 대화를 실제 행동으로 연결해, 고객의 커뮤니케이션을 보다 편리하게 지원한다는 식이다.

이재원 LG유플러스 컨슈머부문장(부사장)은 "나를 이해하고 내 일상의 편의를 돕는 AI 서비스를 통해 고객 누구에게나 편하고 단순한 일상을 제공하겠다는 브랜드 철학인 Simply. U+의 가치를 전달할 것"이라며 "익시오를 통해 심플한 AI의 효용을 느낄 수 있도록 AI 경쟁력을 높여나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지 예비신랑 문원 또 저격..."신지 유명한줄 몰랐다? 대한민국 다 알아"

2.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 입장 번복?…"AI 아니라 억울, 인증 공개할까" [SC이슈]

3.

이승철, '자식 농사' 제대로 성공했네…"MIT와 존스 홉킨스 의대 목표로 공부" ('옥문아')

4.

'36세' 김가은, '10년 열애' 끝났다...전남친 윤선우가 현남편으로 "행복해♥"

5.

'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지 예비신랑 문원 또 저격..."신지 유명한줄 몰랐다? 대한민국 다 알아"

2.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 입장 번복?…"AI 아니라 억울, 인증 공개할까" [SC이슈]

3.

이승철, '자식 농사' 제대로 성공했네…"MIT와 존스 홉킨스 의대 목표로 공부" ('옥문아')

4.

'36세' 김가은, '10년 열애' 끝났다...전남친 윤선우가 현남편으로 "행복해♥"

5.

'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 연봉만 324억인데, FA 최대어 사냥 늘 실패한 SF 카일에 5890억 쓴다고? "재정 압박 크다" 美

2.

한화 이어 KT도 150㎞ 강속구 투수 아시아쿼터 영입, 日 독립리그 출신 스기모토 코우키 "충분히 경쟁력 있다"

3.

'15홈런 가능' 안재석 놔두고 '5홈런' 박찬호에 100억을 태운다? → 두산은 내년 '윈나우'가 아니다

4.

"가을야구 이끌겠다" 아기 사자들의 당찬 포부, 우리가 미래, 새내기+가족 맞는 삼성 구단의 '진심'

5.

'5억 초대박 끝' 김도영, 연봉 대폭 삭감 불가피…강백호는 2.6억 깎였다, KIA는 어떨까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.