서울대병원 강형진 교수, 대한혈액학회 차기 이사장 선출…국내 최초 병원 내 CAR-T 치료제 생산

기사입력 2025-11-13 17:40


[스포츠조선 장종호 기자] 서울대병원 소아청소년과 강형진 교수가 지난 7일 열린 대한혈액학회 제66차 추계학술대회 평의원회의에서 제17대 이사장으로 선출됐다. 강 교수의 임기는 2026년 7월부터 2년간이다.

대한혈액학회는 1958년 창립된 국내 대표 혈액학 학술단체로, 내과·소아청소년과·진단검사의학 등 다양한 임상과와 면역학·유전체학 등 기초의학 분야 전문가들이 폭넓게 참여하고 있다.

학회는 매년 세계적 규모의 국제혈액학회(ICKSH, International Congress of Korean Society of Hematology)를 개최하며, 정밀의료연구회와 혈액암빅데이터연구회 등 14개의 연구회를 운영해 국내 혈액학 연구와 학술 교류의 중심 역할을 하고 있다.

강 교수는 서울의대 소아과학교실 교수로 재직 중이며, 서울대병원 소아청소년과 혈액종양분과에서 소아 백혈병 및 소아암 환자를 진료하고 있다. 그는 소아 백혈병과 조혈모세포이식 분야에서 다수의 임상성과를 거둔 국제적 전문가로, 국내 최초로 병원 내에서 CAR-T 치료제를 직접 생산해 백혈병 환자 치료에 성공하는 등 혁신적인 성과를 이끌어왔다. 이러한 연구 성과를 바탕으로 소아암 환자의 생존율 향상과 삶의 질 개선을 위한 임상연구와 다기관 협력연구를 주도하며, 차세대 세포·유전자 치료의 임상 적용 확대에도 힘쓰고 있다.

또한 그는 대한소아혈액종양학회 학술이사, 대한조혈모세포이식학회 세포면역치료위원장, 대한혈액학회 학술이사, 한국면역세포유전자치료학회 부회장, 소아림프구성백혈병 연구회 위원장 등을 역임하며 국내 혈액종양학 및 세포유전자치료 발전과 연구 인프라 구축, 국제 학술 교류 활성화에 기여해 왔다.

강형진 차기 이사장은 "글로벌 AI 시대를 맞아 새로운 진단과 치료의 지평이 열리는 변화 속에서 학회 회원은 물론 정부와 국민과도 따뜻하게 소통하며 혈액학의 미래를 함께 그려나가겠다"며 "학문적 성과가 환자 치료의 발전으로 이어질 수 있도록 학회가 중심 역할을 다하겠다"고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


