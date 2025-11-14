2025 삼성화재배, 4강전은 한국과 중국의 2-2 대결 확정!

박정환, 김지석 9단이 8강전에서 승리하며 4강전은 한국과 중국의 2-2 대결이 확정됐다.
13일 제주특별자치도 서귀포시 제주 휘닉스 아일랜드 2층 아일랜드 볼룸에서 열린 2025 삼성화재배 월드바둑마스터스 8강전 2차전이 치러진 결과, 박정환 9단이 중국의 양딩신 9단을, 김지석 9단이 강동윤 9단에게 승리를 거두고 4강전에 올랐다.
한국 간 형제대결이 된 김지석 9단과 강동윤 9단의 대결은, 두 기사의 성향이 선명하게 드러나며 초반부터 치열한 난타전이 벌어졌다. 대마가 맞물리는 하변 전투에서도 팽팽하게 유지되던 승부는 백을 잡은 강동윤 9단이 미세하게 앞서다가 끝내기 무렵 강동윤 9단의 연이은 실착이 등장하며 김지석 9단이 승기를 잡았고, 종국에는 차이가 점점 벌어져서 241수 만에 흑 불계승으로 귀결됐다.
대국이 끝난 직후 전날 4강을 확정지은 딩하오, 랴오위안허 9단과 박정환, 김지석 9단의 추첨식이 이어졌다. 그 결과, 박정환-랴오위안허, 김지석-딩하오의 4강전 대진이 결정됐다.
박정환 9단은 "4강까지 오른 이상 꼭 우승하고 싶고, 먼저 실수를 하지 않도록 준비해서 좋은 내용의 바둑을 남기고 싶다"라는 소감을 남겼고, 김지석 9단은 "딩하오 9단은 확실히 강자이지만 단판승부는 알 수 없기 때문에 최선을 다해 좋은 결과 낼 수 있도록 노력하겠다"라는 임전 각오를 남겼다.
박정환 9단과 랴오위안허 9단의 상대전적은 박정환 9단이 3:1로 앞서 있고, 김지석 9단과 딩하오 9단 간의 전적은 0:3로 김지석 9단의 열세다.
