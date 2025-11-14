"GLP-1 계열 비만치료제 투여 가능 연령대 확대…청소년, 성인에 비해…

|
GLP-1 계열 비만치료제의 투여 가능 연령대가 확대된 가운데, 청소년이 성인 대비 부작용 가능성이 높은 것으로 나타났다.
청소년은 성장이 완료되지 않은 단계이므로, 성장에 영향을 줄 수 있는 영양 섭취 부족 및 체중 감소와 위장관계 부작용으로 인한 탈수, 급성 췌장염 등에 대한 면밀한 관찰이 요구된다. 따라서, 반드시 의사의 처방 후 약사의 조제·복약지도에 따라 허가 범위 내에서 사용해야 하는 필요성이 더욱 강조된다.
이와 관련 식품의약품안전처가 부작용과 오·남용을 예방하기 위해 청소년 맞춤형 의약품 안전 정보 등을 안내했다.
식약처는 GLP-1 계열 비만치료제의 지난해 10월 출시 후 사용량이 증가함에 따라 부작용 보고 또한 지속적으로 증가하고 있어, '이상사례 집중 모니터링 대상'으로 지정해 한국의약품안전관리원과 함께 부작용을 지속적으로 모니터링하고 있다고 밝혔다. 특히, 청소년 사용 확대에 따라 비만치료제가 안전하게 사용될 수 있도록 오남용 방지 홍보 등을 더욱 강화할 예정이다.
김소형기자 compact@sportschosun.com