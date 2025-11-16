젝시믹스, 테크니컬 러닝 웨어 '인체공학적 설계로 퍼포먼스에 강하다'

젝시믹스, 테크니컬 러닝 웨어 '인체공학적 설계로 퍼포먼스에 강하다'

웰니스 트렌드에 확산과 함께 올해 가장 주목 받은 운동은 단연 '러닝'이다. 업계에서는 국내 러닝 인구만 1,000만 명에 달하는 것으로 추정한다. 특별한 장비나 경험 없이도 쉽게 시작할 수 있다는 접근성이 러닝 열풍의 핵심 요인으로 꼽힌다. 이에 따라 자발적 러너가 늘어나며 관련 산업도 빠르게 성장하고 있다.

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(대표 이수연)는 러닝 컬렉션 'RX'를 통해 러닝 열풍에 효과적으로 대응하며 시장을 선도하고 있다. 지난해 4월 첫 출시된 RX 컬렉션은 1년 만에 누적 매출 100억 원을 돌파하며 브랜드 대표 라인으로 자리매김했다. RX는 달리기를 뜻하는 'Run'과 '미지수(X)', '확장(Expand)'의 뜻을 담은 'X'를 의미한다.

젝시믹스는 소비자 니즈에 대응해 트렌디한 디자인과 우수한 기능성을 겸비한 제품을 지속적으로 선보이고 있다. 실제로 지난 10월 RX 컬렉션 판매량은 전년 동기 대비 150% 이상 증가했다.

25FW RX 컬렉션은 인체공학적 설계와 고기능성 원단을 결합해 활동성과 퍼포먼스를 한층 강화한 것이 특징이다. 야간 러닝 시 탁월한 가시성을 제공하는 리플렉티브 디테일을 비롯해 흡습·속건 기능 및 향균 기능을 갖춘 메쉬 원단, 에어로실버 원사 등을 적용한 제품으로 러닝 시장에서의 입지를 더욱 확대한 것이다.

특히 'RX 올오버 리플렉티브 후드 패딩 점퍼', 'RX 올오버 리플렉티브 아노락' 등 리플렉티브 라인업은 RX 전체 매출의 10%에 이른다. 관련 기능성 제품을 개발, 출시한지 불과 4개월 만에 이룬 성과로 매우 고무적이라는 평가다. 이는 RX가 러닝에 최적화된 기술력과 노하우를 기반으로 한 테크니컬 러닝 웨어로 호응을 얻으며 관련 수요 역시 증가하고 있다는 분석이다.

젝시믹스의 RX 컬렉션은 한국소비자원이 소비자 선호도가 높은 스포츠 브랜드 러닝 재킷을 대상으로 진행한 '러닝 재킷 품질비교'에서도 긍정적인 평가를 얻었다. 시험 대상 제품으로 선정된 'RX 에어라이트 자켓'은 체온유지성 및 공기투과도, 습윤저항성 등 대부분의 항목에서 최고 등급을 획득했다. 특히 5회 세탁 후에도 물을 튕겨내는 성능인 습윤저항성이 우수하게 유지돼 반복 세탁에 의한 기능 저하가 없는 것으로 나타나며 일부 글로벌 브랜드를 앞선 결과를 얻었다.

젝시믹스 관계자는 "퍼포먼스와 스타일링을 동시에 충족시킬 수 있는 제품에 대한 수요에 높아지고 있는 만큼, 관련 R&D 역량을 지속 강화하고 있다."며 "단순한 러닝 웨어를 넘어 젝시믹스만의 아이덴티티를 담긴 테크니컬 러닝 웨어를 지속적으로 선보일 예정이니 많은 관심 부탁드린다."고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com

