31세 삼양식품 3세 전병우…입사 6년 만에 전무 승진

최종수정 2025-11-17 16:16

31세 삼양식품 3세 전병우…입사 6년 만에 전무 승진
◇전병우 삼양식품 전무

전병우 삼양식품 최영최고책임자(COO) 상무가 전무로 승진했다. 전 전무는 김정수 부회장의 장남이자 오너가(家) 3세로 올해 31세다.

삼양스퀘어는 17일 그룹 내 계열사를 대상으로 2026년 정기 임원인사를 단행했다. 삼양스퀘어에 따르면 전 전무의 이번 승진은 상무를 맡은지 2년여 만이다. 전 전무는 지난 2019년 25세에 삼양식품 해외사업본부 부장으로 입사해 1년 만에 이사로 승진해 임원이 됐고 입사 4년 만인 2023년 10월 상무로 승진한 바 있다.

전 전무는 승진 배경으로는 경영능력이 꼽힌다는 게 회사측의 설명이다. 중국 자싱공장 설립을 주도해 해외사업의 성장동력을 마련했고, 코첼라 등 불닭브랜드 글로벌 마케팅과 제품 포트폴리오 확대로 핵심 사업 경쟁력 강화를 이끌었다는 것이다. 삼양라운드스퀘어 그룹의 올해 인사에서 하현옥 전략부문장, 강석환 디지털성장부문장, 김용호 한국영업본부장, 신경호 유럽법인장 등 4명은 상무로 신규 선임했다.

삼양라운드스퀘어는 "올해 인사는 회사의 중장기 방향성과 조직 내 리더십 역량 등을 종합적으로 고려해 결정했다"며 "글로벌 메가 브랜드인 불닭의 성장을 공고히 하고 미래 지향적인 경영의 방향과 틀을 만들 것"이라고 밝혔다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

5.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

5.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

스포츠 많이본뉴스
1.

"땡큐! 홀란→이탈리아 PO 이탈" 홍명보호, 사상 첫 포트2 확정…최소 24위 확보, 가나 '유종의 미' 사활

2.

"억울해서 잠이 안와" 최고 불펜 타이틀 땄는데, 한일전 9회말 2아웃 동점포라니…'호타준족' 유격수의 통렬한 한방

3.

'눈물 펑펑+대부' 손흥민의 깊은 인연들, 토트넘과 결별…프랭크 체제서 완전히 버려져

4.

사실 아무리 발버둥쳐도, "누가 오타니와 저지를 무너뜨릴까?" MLB.com이 꼽은 후보 10명

5.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.