31세 삼양식품 3세 전병우…입사 6년 만에 전무 승진

전병우 삼양식품 최영최고책임자(COO) 상무가 전무로 승진했다. 전 전무는 김정수 부회장의 장남이자 오너가(家) 3세로 올해 31세다.
삼양스퀘어는 17일 그룹 내 계열사를 대상으로 2026년 정기 임원인사를 단행했다. 삼양스퀘어에 따르면 전 전무의 이번 승진은 상무를 맡은지 2년여 만이다. 전 전무는 지난 2019년 25세에 삼양식품 해외사업본부 부장으로 입사해 1년 만에 이사로 승진해 임원이 됐고 입사 4년 만인 2023년 10월 상무로 승진한 바 있다.
전 전무는 승진 배경으로는 경영능력이 꼽힌다는 게 회사측의 설명이다. 중국 자싱공장 설립을 주도해 해외사업의 성장동력을 마련했고, 코첼라 등 불닭브랜드 글로벌 마케팅과 제품 포트폴리오 확대로 핵심 사업 경쟁력 강화를 이끌었다는 것이다. 삼양라운드스퀘어 그룹의 올해 인사에서 하현옥 전략부문장, 강석환 디지털성장부문장, 김용호 한국영업본부장, 신경호 유럽법인장 등 4명은 상무로 신규 선임했다.
삼양라운드스퀘어는 "올해 인사는 회사의 중장기 방향성과 조직 내 리더십 역량 등을 종합적으로 고려해 결정했다"며 "글로벌 메가 브랜드인 불닭의 성장을 공고히 하고 미래 지향적인 경영의 방향과 틀을 만들 것"이라고 밝혔다.