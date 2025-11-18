'커리어 하이' 가보자! 얼마 안 남은 2025 경정, '이 선수'를 주…

'커리어 하이' 가보자! 얼마 안 남은 2025 경정, '이 선수'를 주목하라!

시즌 종료까지 6회차만을 남겨둔 미사경정장, 물보라가 거세다. '커리어 하이'가 쏟아지고 있다. 자신의 한계를 뛰어 넘고 있는 선수들의 활약 속에 남은 일정에 대한 긴장감도 점점 높아지고 있다.

박종덕(A1, 5기)은 올 시즌 후반기 가장 돋보이는 선수다. 2022년 13승, 2023년 22승을 기록한 그는 올해 22승(승률 29.3%)으로 개인 최다승 타이다. 최근 구리하라배 특별경정 3위를 차지하는 등 인상적인 활약을 이어가고 있다. 이 기세와 남은 일정을 고려하면 개인 최다승 신기록을 달성할 것이 유력하다. 주은석(5기, A1)도 2013년 세운 개인 최다승(29승)을 넘은 33승을 기록하며 올 시즌 달라진 활약상을 선보이고 있다.

30승 고지를 향해 달려 나가는 선수들도 눈에 띈다. 손제민(6기, A1)도 2011년 쓴 개인 최다승(24승)과 어깨를 나란히 하고 있다. '꾸준함의 대명사'로 불리는 이동준(8기, A1)도 현재 27승을 기록 중이다. 여자 선수 중에서는 김인혜(12기, A2)가 28승(승률 32.9%)으로 개인 첫 30승 달성을 눈앞에 두고 있다.

'커리어 하이'를 향해 나아가는 선수들도 있다. 이용세(2기, A1)는 2022년 26승에 단 2승 남겨둔 24승(승률 28.2%)을 기록 중이다. 사전 출발 위반 여파로 남은 출전이 제한적일 수도 있다는 변수를 뚫고 '커리어 하이' 기록을 쓸 지 관심이 모아진다. 최근 집중력이 눈에 띄게 좋아졌다는 평가를 받는 문안나(3기, A1)도 2016년 24승에 2승 차이인 22승(승률 31%)으로 기록 달성에 도전하는 선수다. 지난해 28승으로 개인 최고 기록을 썼던 김도휘(13기, A1)는 올해 24승(승률 26.4%)으로 2년 연속 '커리어 하이' 달성을 노리고 있다.

예상지 경정코리아 이서범 경주분석 위원은 "올해는 개인 기록 경신자가 대거 탄생하는 이례적인 해가 되고 있다"며 "경정은 기세가 중요한 만큼, 이 선수들이 남은 시즌 뿐만 아니라 내년 초에도 좋은 흐름을 가져갈 것으로 보이기에 눈여겨볼 필요가 있다"고 전망했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

