(사)한국미래환경협회와 KCC, 지역사회 복지시설 환경개선 앞장

환경부 산하단체인 (사)한국미래환경협회(회장 유찬선)와 KCC(대표 정재훈)는 '세종시 장애인부모회 자립교육장' 환경개선 캠페인을 성공적으로 진행했다.
이번 활동은 발달장애인 주간활동 서비스 이용자들의 학습공간을 보다 쾌적하고 안전하게 만들기 위한 사회공헌 일환으로 지난 6일부터 8일까지 3일간 진행 됐다.
이날 행사에는 세종시갑 지역구 김종민 국회의원, KCC 세종공장 윤석헌 공장장. 세종시장애인부모회 김재설회장, (사)한국미래환경협회 유찬선 회장, 전략커뮤니케이션연구원 조복임이사 및 협회 임직원 등이 함께 환경정화, 도색작업에 참여했다. 참가자들은 기업과 시민이 함께 실천하는 ESG 활동이 장애인 복지시설의 환경개선뿐만 아니라 지역사회에도 긍정적인 변화를 가져올 것으로 기대하고 있다.
(사)한국미래환경협회는 KCC와 함께 아름다운 벽화 그리기, 취약계층 시설환경개선사업,「숲으로 미래로」환경캠페인, 고성산불 피해 지역 나무심기, 유아숲 체험원 환경캠페인, 옥상 쿨루프 캠페인 등 다양한 공익캠페인을 전국 각지에서 펼쳐왔다. 특히, 송파노인복지관 옥상 쿨루프 시공 사례에서는 건물 내부 온도를 약 4~5도 낮추고, 냉방 에너지 사용을 약 20% 절감하는 효과를 거두며, 실질적인 환경개선 성과를 입증한 것으로 알려졌다.
김종민 의원은 "먼저 지역 사회공헌 사업에 아낌없이 후원해 주시는 KCC에 감사드린다"며 "장애인 자립교육장 환경개선이 장애인과 그 가족들의 자립과 행복에 큰 도움이 될 것으로 확신한다"고 말했다.
유찬선 회장은 "소외된 복지시설부터 환경을 새롭게 개선하는 일이 우리 협회의 중요한 사명 중 하나이며, 시설을 이용하는 이들이 개선된 환경에서 생활하게 될 것을 생각하니 매우 기쁘다"며 "앞으로도 KCC와 함께하는 ESG 환경개선 활동을 전국적으로 확대해 쾌적한 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.
한편 KCC는 '더 좋은 삶을 위한 가치창조'라는 경영이념 이래 KCC의 사업영역을 활용한 업(業) 연계형 ESG 사회공헌 활동을 전개하고 있다.
