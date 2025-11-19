부민병원그룹, 모굴 스키 국가대표 이윤승·정대윤 공식 후원 체결

기사입력 2025-11-19 18:35


[스포츠조선 장종호 기자] 부민병원그룹(이사장 정흥태)은 지난 18일 부민 프레스티지 라이프케어센터에서 모굴 스키 국가대표 이윤승·정대윤 선수와 공식 후원 계약을 체결했다.

이번 협약을 통해 두 선수는 의료지원 바우처와 전지훈련 항공권을 포함한 핵심 훈련 자원을 안정적으로 지원받는다. 이를 바탕으로 선수들은 다가오는 시즌에 더욱 집중할 수 있는 환경을 확보하게 됐으며, 경기력 향상에 실질적인 도움을 받을 것으로 기대된다. 부민병원그룹의 후원 프로그램은 선수들의 체계적인 재활·컨디셔닝 시스템 구축과 해외 전지훈련 환경 개선을 목표로 마련됐다.

모굴 스키는 반복적인 충격과 고난도 기술을 요구하는 종목으로 부상 위험이 높은 편이다. 이에 따라 부민병원그룹의 전문 의료지원은 선수들의 장기적인 경기력 유지와 부상 예방에 중요한 역할을 할 것으로 전망된다. 또한 전지훈련 항공권 지원을 통해 선수들은 해외 훈련지에서 최적의 조건 속에 기술과 체력을 더욱 강화할 수 있게 됐다.

이윤승 선수는 "더 좋은 환경에서 훈련에 집중할 수 있는 기반을 마련해 주셔서 감사하다"며, "국가대표로서 좋은 성적으로 보답하겠다"고 말했다.

정대윤 선수는 "이번 지원이 시즌 준비에 큰 힘이 되고있다. 더 성장한 모습으로 경기장에서 좋은 결과를 보여드리겠다"고 소감을 전했다.

부민병원그룹 관계자는 "대한민국 모굴 스키를 대표하는 두 선수가 더 큰 도약을 이룰 수 있도록 지속적으로 응원하고 지원하겠다"고 밝혔다. 이번 협약을 계기로 이윤승·정대윤 선수는 주요 국제대회에서 더욱 향상된 경기력을 선보일 것으로 기대된다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


왼쪽부터 정대윤 선수, 정훈재 연구원장, 이윤승 선수.  사진제공=부민 프레스티지 라이프케어센터


