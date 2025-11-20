마사회, 이동약자 접근성 개선 위한 MOU 체결

최종수정 2025-11-21 02:29

마사회, 이동약자 접근성 개선 위한 MOU 체결
◇사진제공=한국마사회

마사회, 이동약자 접근성 개선 위한 MOU 체결
◇사진제공=한국마사회

마사회가 지난 19일 본관 대회의실에서 한국장애인고용공단, 사단법인 계단뿌셔클럽과 함께 '이동약자의 이동권 개선 및 ESG 경영 실천을 위한 사회공헌 업무협약(MOU)'을 체결했다.

이번 업무협약은 장애인 등 이동약자의 실질적인 이동권 보장과 접근성 향상, 임직원 사회참여를 통한 지역사회 현안 해결, 민·관 협력 기반의 선도 모델 발굴 등을 통해 지속가능한 사회 발전에 기여하는 것을 목표로 하고 있다. 협약식에는 마사회 정기환 회장, 한국장애인고용공단 이종성 이사장, 계단뿌셔클럽 박수빈, 이대호 공동대표 등 주요 관계자들이 참석했다. 세 기관은 상호 전문성을 바탕으로 지속적 교류와 협력을 통해 사회공헌 활동을 적극 추진하기로 뜻을 모았다.

정기환 마사회 회장은 "지역사회와 함께 성장하는 공공기관으로서 이동약자 분들의 이동권 보장은 선택이 아닌 필수 과제"라며 "이번 협약을 통해 일상의 장벽을 낮추고 누구나 안전하게 이동할 수 있는 환경을 함께 만들어가겠다"고 말했다.

마사회는 '최근 고령화 심화, 장애인의 사회참여 확대, 보행 취약계층 증가 등으로 인해 교통약자의 이동권 보장이 중요한 사회적 이슈로 주목받고 있다'며 '마사회는 이러한 사회적 요구에 부응하기 위해 지난 10월부터 이동약자를 위한 임직원 참여형 사회공헌 프로그램을 실시하고 있으며, 이후에도 지역사회 내 안전한 이동 환경 조성과 민관 협력 기반 ESG 경영 실천을 지속적으로 강화할 방침'이라고 밝혔다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김우빈♥' 신민아, 결혼 발표 하루 전 '반지 7개' 사진 올렸다…"의미심장 타이밍"

2.

'낭만 러너' 심진석, '유퀴즈' 떴다.."출연 요청 쏟아져"

3.

한가인, 벤츠끌고 배달 알바 "2만원 벌어, 기름값도 안나와 적자"(자유부인)

4.

이지혜, 인중축소술 긴급 고백.."발음 새고 이미지 달라져..딸도 '못생겼다'고"(관종언니)[종합]

5.

송지효, 속옷사업 1년 만에 대박났다..사무실 새 이전 "이사한지 3개월 돼"(지효쏭)

연예 많이본뉴스
1.

'김우빈♥' 신민아, 결혼 발표 하루 전 '반지 7개' 사진 올렸다…"의미심장 타이밍"

2.

'낭만 러너' 심진석, '유퀴즈' 떴다.."출연 요청 쏟아져"

3.

한가인, 벤츠끌고 배달 알바 "2만원 벌어, 기름값도 안나와 적자"(자유부인)

4.

이지혜, 인중축소술 긴급 고백.."발음 새고 이미지 달라져..딸도 '못생겼다'고"(관종언니)[종합]

5.

송지효, 속옷사업 1년 만에 대박났다..사무실 새 이전 "이사한지 3개월 돼"(지효쏭)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴 수가' 손흥민 '사우디 2050억' 거절 이유 첫 심경 고백...상상도 못한 발언 "행복하고 싶었다"

2.

'강백호 한화행 핵폭탄' 이제 노시환이 1순위인가, 박해민 어디로 가나

3.

'준우승 아픔 지운다' 한화, 강백호와 4년 총액 100억원 계약…"가치 인정해줘 진심 감사" [공식발표]

4.

'천재타자' 잡은 한화 우승 후보 급부상. 김현수-박해민 뺏길 위기 LG의 2연패 꿈은 물거품인가

5.

100억 계약까지 '1박2일' 강백호 잡은 손혁 단장의 후일담. '몬스터월'에도 강백호 잡은 이유는

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.