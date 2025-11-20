렛츠런파크 서울, 연말 분위기 물씬...겨울 시즌 프로그램 풍성

렛츠런파크 서울이 겨울 시즌에도 다채로운 프로그램으로 시민들을 맞이한다. 올 겨울에는 크리스마스 야간 조형물, 시크릿웨이 투어, 겨울 오감만족 페스타 등이 운영되며, 말산업 체험과 함께 풍성한 문화·휴식 콘텐츠를 제공한다.
렛츠런파크 서울은 벌써 겨울 축제 분위기로 물들었다. 정문과 관람대 일대에 크리스마스 테마의 야간 경관 조형물이 설치돼 방문객들의 눈길을 사로잡고 있다. 내년 2월까지 운영되는 야간 조형물은 정문 LED 조형물, 대형 크리스마스 트리, 황금 나무 등으로 구성됐으며, 가족과 연인 단위 방문객들이 즐길 수 있는 SNS 인증 명소로 자리매김할 전망이다.
렛츠런파크 서울의 대표 체험 프로그램인 '시크릿웨이 투어'도 12월 7일까지 매주 금~일요일 진행 중이다. 참가자들은 평소 일반에 공개되지 않는 장제소, 말 수영장, 동물병원 등 말산업 핵심시설을 전문 가이드와 함께 견학하고, 말 교감 체험과 경마교실에도 참여할 수 있다. 금요일과 일요일은 버스투어로, 토요일은 워킹투어로 운영되며, 우천 시에는 나전칠기 DIY 체험 등 실내 프로그램으로 대체된다. 온라인 사전접수 잔여분에 한해 현장에서 선착순으로 신청 가능하다.
내달 13~21일에는 겨울철 대표 이벤트인 '겨울 오감만족 페스타'가 열린다. 이번 페스타는 겨울 감성을 만끽할 수 있는 체험형 축제로, 방문객들이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련된다. 붕어빵, 호빵, 군고구마, 핫초코, 뱅쇼 등 겨울철 인기 간식 부스도 함께 운영돼 오감을 만족시키는 따뜻한 겨울 정취를 선사할 예정이다.
마사회 김종철 고객서비스본부장은 "렛츠런파크 서울은 단순한 경마 관람 공간을 넘어 시민들이 말과 교감하고 문화를 즐기는 복합 문화공간으로 자리잡고 있다"며 "이번 겨울 시즌 프로그램을 통해 더 많은 시민들이 말산업의 매력을 경험하고, 따뜻한 추억을 만들어가길 기대한다"고 말했다.