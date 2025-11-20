과천 '바로마켓' 김장 나눔 축제 개최

기사입력 2025-11-21 02:29


과천 '바로마켓' 김장 나눔 축제 개최
◇사진제공=한국마사회

렛츠런파크 서울 '바로마켓'이 오는 25~26일 김장 나눔 축제를 개최한다.

수도권 최대 규모의 농축산물 직거래 장터인 바로마켓은 매주 화~수요일 오전 10시부터 오후 5시까지 과천 렛츠런파크 서울에서 열리며, 약 140개 생산농가가 참여하고 있다. 이번 행사에선 배추, 마늘, 고춧가루 등 김장 필수 재료를 최대 30% 할인 판매하는 특별 판매전을 운영한다. 김치 판매농가에서는 정성스럽게 담근 김장김치를 선보일 예정이다. 행사 첫 날인 25일에는 과천시 노인복지회관 봉사자 및 과천 부녀의용소방대가 참여하는 김장담그기 나눔행사가 열린다. 이날 담근 김치는 과천시 소외계층을 위해 노인복지관으로 전달될 예정이다. 축제 기간 중 방문 고객을 대상으로 보쌈, 수육, 막걸리 무료 시식행사도 함께 진행된다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



