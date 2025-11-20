마사회 말박물관 초대작가전 김현주의 "찰나, 영원" 개막

작가와 작가의 배우자는 경마장에서 각각 10년, 25년 넘게 종사중이다. 그림을 시작한 것은 불과 몇 년 전이다. 2019년 말 시작된 코로나 팬데믹의 영향으로 모두가 일상을 멈춘 시기, 아이러니하게도 작가는 가슴 한편에 간직해 온 붓을 꺼내 들었다.
어린 시절부터 하고 싶은 것은 많았지만 양보와 인내의 미덕을 쌓아오느라 정작 꺼내지 못했던 작가의 꿈은 인생 후반기에 비로소 활짝 열리기 시작했다. 무언가를 또 시작해야 한다는 두려움보다는 흘러가는 시간 속에 반짝이는 의미들을 화폭에 담고 싶다는 열망이 더 컸다. 열망은 마침내 열매를 맺어 현재는 대회에서 수상도 하고 개인전도 열며 본격적인 작가로서의 삶을 병행하고 있다.
작가의 캔버스는 삶의 많은 부분을 함께 해온 말의 모습으로 채워져 있다. 모네가 수련을, 고흐가 해바라기를 그리듯 김현주 작가에게 말이란 일상을 둘러싼 너무나 익숙한 피사체였다. 작품 속의 말은 아름답고 힘차고 때로는 애처로운 모습이다.
작가는 경주마의 모습에 투영된 사람들의 삶과 애환을 표현한다. 출발대가 열리면 1~2분 전력질주하고 온몸이 땀으로 젖은 채로 들어오는 경주마들의 모습은 우리 모두와 닮았다. 힘든 시기도 있지만 저마다의 결승선을 통과하며 이루어 가는 작은 성취는 트로피 못지않게 반짝이는 순간들이다.
이번 초대전에는 약 25점이 소개되는데 진짜 '편자'가 부착된 말의 뒷모습 시리즈가 특히 인상적이다. 발굽 아래서 말의 하중을 견디느라 빨리 닳고 주기적으로 교체되는 소모품이지만 사람들에게는 '행운'의 상징물로 여겨지는 편자 역시 삶의 고단함과 보람을 동시에 떠오르게 한다. 달리고, 걷고, 멈추어 쉬는 말의 발굽을 보며 보이지 않는 말의 표정이나 감정을 떠올려 보는 것은 색다른 경험이 될 것이다.
전시는 오는 12월 28일까지 계속되며, 관람 시간은 오전 10시부터 오후 5시30분까지다.