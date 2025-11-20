유한양행, 공식몰 '버들장터'에서 '블랙프라이데이' 프로모션 진행

기사입력 2025-11-20 09:28


유한양행은 자사 공식 온라인몰 '버들장터'에서 연중 단 한번 진행되는 대규모 프로모션인 '블랙프라이데이'를 11월 13일부터 11월 30일까지 진행한다고 밝혔다.

올해 블랙프라이데이 기간 동안 버들장터는 고객들이 실질적인 구매 혜택을 체감할 수 있도록 사용 후 재발급이 가능한 무제한 쿠폰팩을 선보여 혜택을 대폭 높였다. 또한 행사 기간 동안 가장 많은 금액을 구매한 고객에게는 호텔 숙박권을 증정하는 특별한 '구매왕 이벤트'도 진행된다. 행사 참여 고객을 위한 경품 이벤트도 마련됐다. 구매 고객 중 추첨을 통해 50명에게는 아메리카노 모바일 쿠폰을 제공하며, 포토 리뷰를 작성한 모든 고객에게는 버들장터에서 사용 할 수 있는 1만원 쿠폰을 지급한다.

행사 상품군은 건강식품, 생활용품, 구강케어, 뷰티, 반려동물용품, 선물세트 등 폭넓게 구성돼 있으며, 고객들은 각 카테고리의 인기 제품을 최대 할인 혜택으로 만나볼 수 있다. 특히 다가오는 연말을 앞두고 가족·지인 등 고마운 이들에게 마음을 전하기 좋은 실속형 선물 아이템도 다양하게 마련돼 더욱 활용도가 높다. 이 외에도 버들장터에서는 다양한 기획전을 진행중이다.


유한양행, 공식몰 '버들장터'에서 '블랙프라이데이' 프로모션 진행
【 이미지제공=유한양행】 자사 공식 온라인몰 '버들장터'에서 연중 단 한번 '블랙프라이데이'프로모션 진행

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을거라고" ('김연정')

2.

심형탁 子 하루, 광고 수입만 5억↑…박수홍 딸 못지 않은 '복덩이'

3.

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업 거뜬해" ('라스')

4.

'집안 경사났네' 현빈♥손예진, '사상 초유' 남녀주연상 동반 수상, 인기스타상까지 청룡트로피 4개 추가[청룡영화상 현장]

5.

"중국인 아닙니다" 쯔양, 한달 수익 입 열었다 "외제차 한대 정도"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

김연정, 치어리더 연봉 얼마길래..."총액 '1억' ♥하주석보다 돈 많을거라고" ('김연정')

2.

심형탁 子 하루, 광고 수입만 5억↑…박수홍 딸 못지 않은 '복덩이'

3.

김병현, '빚만 300억' 심각한 근황에 깜짝 "사실 아냐...5년 사업 거뜬해" ('라스')

4.

'집안 경사났네' 현빈♥손예진, '사상 초유' 남녀주연상 동반 수상, 인기스타상까지 청룡트로피 4개 추가[청룡영화상 현장]

5.

"중국인 아닙니다" 쯔양, 한달 수익 입 열었다 "외제차 한대 정도"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

한화가 이런 날이 올 줄이야…'최다 유출→영입 無' 19년 만에 KS, 우연 아니다

2.

ABS 시대에 왜 임기영인가, 그것도 라팍에서… 삼성은 전혀 다른 측면에 주목했다

3.

청천벽력 소식! "손흥민 이적, 큰 골칫거리 만들었다"...'매출 급락' 토트넘이 한숨 쉰 이유..."공격진 부진 여실히 보여줘"

4.

쏘니 너 조심해! '카잔의 기적' 희생자 뮐러 '오피셜' 공식 인정...손흥민 향한 선전포고 "LA FC, SON-부앙가 막으면 끝!"

5.

손흥민 또 당신입니까, EPL 역사에 SON은 지울 수 없다, 레전드 기록 전문가 '아시아 역사상 최고의 도우미'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.