아시아나항공,'XBRL 재무공시 우수법인' 선정

기사입력 2025-11-20 11:00


아시아나항공,'XBRL 재무공시 우수법인' 선정
◇아시아나항공 서상훈 전략기획본부장(오른쪽)과 금융감독원 이승우 공시·조사 부원장보(.

아시아나항공이 금융감독원으로부터 '2025년 XBRL(eXtensible Business Reporting Language) 재무공시 우수법인'으로 선정됐다고 20일 밝?다.

아시아나항공은 이날 서울 여의도 금융감독원 본원에서 열린 '25년도 XBRL 재무공시 우수법인 감사장 수여식'에서 이찬진 금융감독원장 명의의 감사장을 받았다. XBRL은 복잡한 기업의 재무 정보를 효율적으로 분석·비교할 수 있도록 고안된 재무보고용 국제표준 전산 언어다. 금감원은 2023년 사업보고서부터 자산 2조원 이상 상장회사에 재무제표 본문뿐만 아니라 주석까지 XBRL 도입을 의무화 했다.

아시아나항공은 2025년 XBRL 재무공시에 있어 국제표준 데이터 기반 재무공시를 성공적으로 수행하여 국내외 투자자에 대한 정보접근성 제고 및 대한민국 자본시장 국제화 등에 기여한 공이 크다고 평가됐다.

특히 최초 도입 이후 '24년 1분기 공시부터 외부 용역이 아닌 자체 작성, 개정된 작성가이드 적극 반영, 상장협 XBRL 교육 적극 참여, 실무 작성 과정 중 금감원 담당자와 상시 소통을 통해 문의사항을 해결한 점 등의 공로를 인정 받았다.

서상훈 아시아나항공 전략기획본부장은 "국제 표준에 맞춰 이해관계자들에게 투명하고 정확한 정보를 제공하고자 노력하고 있다"며 "신속하고 정확한 공시를 통해 투자자와 고객의 신뢰를 더욱 공고히 하는 항공사가 되겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'50억 날린' 조영구, 가정 행복도 흔들 "조울증까지 와 가족에게 인정 못 받아"

2.

'빅마마' 이혜정, 응급실 실려 갔다가 중환자실行 "죽다 살았다"

3.

강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, 女 멀리한다"

4.

하원미, '재산 1900억' ♥추신수와 살지만 "도우미 없다, 김장도 직접해"

5.

또 터진 '미우새' 진정성 논란…김민종 이어 이용대까지 '논란 직격'[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'50억 날린' 조영구, 가정 행복도 흔들 "조울증까지 와 가족에게 인정 못 받아"

2.

'빅마마' 이혜정, 응급실 실려 갔다가 중환자실行 "죽다 살았다"

3.

강남길, 가정사 문제로 이혼 후.."1시간마다 깰 정도로 불면증 심각, 女 멀리한다"

4.

하원미, '재산 1900억' ♥추신수와 살지만 "도우미 없다, 김장도 직접해"

5.

또 터진 '미우새' 진정성 논란…김민종 이어 이용대까지 '논란 직격'[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '충격 대반전 드라마' FA 강백호 전격 한화행...몸값 100억, 미국행 취소

2.

손흥민 또 당신입니까, EPL 역사에 SON은 지울 수 없다, 레전드 기록 전문가 '아시아 역사상 최고의 도우미'

3.

"난 청소부가 아니야!" 포체티노 美감독,우루과이 5대1대승후 극대노→기자 '주전이 누구?' 질문에 大폭발

4.

"밥 잘 먹고 힘내라" 요미우리 구단주가 팀 떠나는 4번 타자 응원, 팀에 대한 헌신이 ML로 가는 문을 열었다[민창기의 일본야구]

5.

넷플릭스, 야구 생중계 뛰어들었다! MLB와 3년간 중계권 계약 체결

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.