한림대성심병원 이민우 교수, 대한신경과학회 '젊은 연구자상'

기사입력 2025-11-20 17:45


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수) 신경과 이민우 교수가 8일 서울시 강남구 ST Center에서 열린 '2025년 대한신경과학회 추계학술대회'에서 '젊은 연구자상'을 수상했다.

'대한신경과학회 젊은 연구자상'은 국내 신경과학 분야의 우수한 신진 연구자를 발굴·육성하기 위해 학회가 매년 수여하는 상으로, 수년간의 연구 실적과 향후 연구계획서를 심사해 수상자를 선정하고 있다.

이민우 교수는 뇌졸중 환자의 인지 및 운동 기능을 통합 평가하는 'Brain Health Outcome Scale(BHOS)' 개발에 대한 연구 계획의 우수성과 최근 발표한 논문들의 실적을 인정받아 수상의 영예를 안았다.

현재 뇌졸중 환자의 회복 정도를 평가하는 데 널리 사용되는 mRS(modified Rankin Scale)은 주로 운동 기능 중심으로 평가하고 있어, 환자의 전반적인 삶의 질이나 인지 기능과 같은 중요한 측면을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있다. 실제로 뇌졸중 환자의 약 30%는 뇌졸중 후 인지장애를 경험하며, 이는 환자의 일상생활 복귀와 삶의 질에 큰 영향을 미친다.

이 교수는 이번 연구를 통해 운동 기능과 인지 기능을 통합적으로 평가하는 BHOS를 개발하고, 전국 18개 병원의 약 6650명 뇌졸중 환자 데이터를 활용해 이를 검증한다. 또한 건강보험공단 데이터베이스와 연계해 장기 예후(사망, 재입원, 치매 발생, 요양시설 입소)와 의료비용 예측력을 분석할 예정이다. 이를 통해 뇌졸중 환자의 맞춤형 재활 전략 수립과 의료 자원의 효율적 배분에 기여하고, 궁극적으로 '전반적 뇌건강(Brain Health)' 중심의 뇌졸중 관리 패러다임으로의 전환을 목표로 한다.

이민우 교수는 "퇴행성 신경질환과 뇌졸중 후유증은 환자 개인뿐 아니라 사회 전체에 막대한 부담을 주는 영역으로, 보다 정교한 예후 예측 도구 개발이 절실한 시점이다"며 "이번 연구를 통해 뇌졸중 환자의 전반적인 뇌건강 상태를 정확하게 평가할 수 있는 도구를 개발하겠다"고 전했다.

이 교수는 혈관성 인지장애 및 급성기 뇌졸중 분야에서 탁월한 연구 성과를 인정받아왔다. 2023년 국제 뇌졸중 컨퍼런스(ICSU)에서 최우수 초록상인 '폴 더들리 화이트 국제 학자상(Paul Dudley White International Scholar Award)'과 '젊은 연구자상(Junior Investigator Award)'을 동시에 수상했으며, 올해도 세계뇌졸중학회와 대한뇌졸중학회로부터 '젊은 연구자상'을 받았다. 또한 대한뇌졸중학회 총무간사·정보간사, 진료지침위원, 대한신경과학회 국제위원 등으로 활발한 학술 활동을 펼치고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


이민우 교수

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

