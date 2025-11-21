'ESG 강화' 한국관광공사, 지역사회공헌 인정기관 A+등급 획득

'ESG 강화' 한국관광공사, 지역사회공헌 인정기관 A+등급 획득

한국관광공사가 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 '지역사회공헌 인정제'에서 A+등급을 획득, 인정기관으로 선정됐다고 21일 밝혔다.

지역사회공헌 인정제는 기관의 사회공헌 활동을 공식 평가하는 제도다. ESG경영 실천 수준, 비영리단체와의 협력, 사회공헌 성과 등을 종합적으로 심사해 선정한다.

한국관광공사는 올해 처음으로 인정제 평가에 도전해 환경(E)·사회(S)·투명경영(G) 등 3개 영역, 7개 분야 모두에서 최고수준(5단계)을 획득했다. 투명경영 분야에서는 우수한 정보공개 실적 등으로 만점을 받았다. 25일 진행되는 '2025 지역사회공헌 인정의 날 행사'에서 신규 인정기관 대표로 인정패를 받을 예정이다.

한국관광공사는 본연의 업인 '관광'을 매개체로 취약계층 대상 여행프로그램을 운영하고 지역축제 활성화 지원, 인구감소지역 디지털관광주민증 사업 등을 추진 중이다.

서영충 한국관광공사 사장직무대행은 "지역사회 발전을 위한 활동이 공식적으로 인정받게 되어 의미가 깊다"며 "ESG경영을 기반으로, 지역에서 실질적으로 체감할 수 있는 사회공헌 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

