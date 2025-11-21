대한항공-삼성E&, 미 저탄소 항공연료 시장 공략 협력

기사입력 2025-11-21 12:16


대한항공-삼성E&, 미 저탄소 항공연료 시장 공략 협력
◇우기홍 대한항공 부회장(왼쪽)과 남궁홍 삼성E&A 대표
대한항공이 삼성E&A와 함께 미국발 지속가능항공유(SAF) 시장에 진출한다고 21일 밝혔다.

대한항공에 따르면 이날 삼성E&A와 'SAF 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다. MOU 체결식에는 우기홍 대한항공 부회장, 남궁홍 삼성E&A 대표이사 사장 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

MOU는 해외 SAF 생산 프로젝트 발굴 및 검토, SAF 장기 구매(Offtake) 참여 검토 및 상호 지원, SAF 관련 신기술·프로젝트 투자 검토, 대한항공의 삼성E&A 'SAF 기술 동맹(Technology Alliance)' 파트너 참여 등을 골자로 한다. 양사가 보유한 전문성과 네트워크를 활용해 안정적인 SAF 생산·공급망을 구축하는 한편 관련 사업 기회를 발굴하는 데 긴밀히 협력하는데 초점을 맞췄다.

양사는 첫 번째 협력 대상지로 미국 시장을 주목하며 현지 프로젝트 참여 방안을 본격 검토할 예정이다. 미국은 SAF 생산에 필요한 원료가 풍부하고 세계 최고 수준의 기술과 인프라를 갖추고 있어 SAF 생산 시장에서 가장 주목받는 국가다. 양사는 SAF 생산의 처음과 끝을 담당하는 주요한 역할을 맡게 된다. 삼성E&A는 플랜트 구축 기술력을 제공하고 대한항공은 안정적인 SAF 수요처 역할로 프로젝트 전반에 탄력을 주는 '윈-윈(Win-Win)' 모델이다.

삼성E&A는 EPC(설계·조달·시공) 분야 전문성을 바탕으로 미국 현지에서 추진되는 2세대 SAF 생산 플랜트 건설 프로젝트 참여를 검토 중이다. 목질계 폐기물을 고온에서 가스화한 뒤 다시 액체연료로 전환하는 '가스화-피셔 트롭시(FT·Fischer Tropsch)' 기반 2세대 SAF 생산 기술을 적용할 계획이다. 해당 기술은 폐식용유 등 제한된 원료만 사용 가능했던 1세대 SAF의 한계를 넘어, 폐목재와 같은 비식용 및 폐기성 바이오매스까지 원료 범위를 확장할 수 있다. 탄소 감축 효과도 커서 차세대 기술로 주목받고 있다.

대한항공은 이곳에서 생산된 SAF를 구매하는 오프테이커(Offtaker)로 참여하는 방안을 검토 중이다. 오프테이커는 일정 기간 동안의 생산량을 고정적으로 사들여 신규 에너지 사업 기반을 안정화하는 데 필수적인 역할을 한다. 해외에서는 델타항공, 에어프랑스, 유나이티드항공, 아메리칸항공, 사우스웨스트항공 등 주요 항공사들이 이 같은 방식으로 글로벌 SAF 생산 활성화와 공급망 구축에 기여하고 있다.

양사의 협력은 최근 우리 정부가 드라이브를 걸고 있는 6대 전략 산업군, 이른바 'ABCDEF(인공지능·바이오·문화콘텐츠·방산·에너지·제조업)' 중 '에너지(Energy)' 관련 신사업을 개척하는 상징성도 지닌다. 에너지 신사업 밸류 체인의 시작과 끝에 있는 한국 기업들이 협력해 해외 시장에 공동 진출하는 모범 사례로 평가받을 전망이다.

대한항공 관계자는 "이번 협력은 글로벌 항공업계의 '탄소중립(넷 제로·Net Zero) 2050' 목표 달성에 기여하고 SAF 사용 의무화 등 국제적 환경 규제에 효과적으로 대응할 수 있을 것"이라며 "선제적인 프로젝트 참여와 지속적인 협력으로 글로벌 SAF 활성화를 도모함으로써 지속가능한 비행과 ESG 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성추문 후 노숙자 된 톱스타..“극심한 생활고로 떠돌이 생활 중”

2.

윤일상, 女가수 사귀었다가 8천만 원 날렸다 "소속사 사장이 흠집내지 말라고"

3.

전남편 200억 빚 떠안은 혜은이 "살던 집에서 쫓겨나고 빨간 딱지..기도원서 1년 생활"

4.

[공식] 송지효 측, 父 빚투 의혹 제기에 "명백한 범죄행위, 강경 대응 나설 것" (전문)

5.

‘김혜성 쫓는’ 고척 김선생, ‘1억2천 빚투’ 전말 폭로…“잃어버린 16년 어디서 보상받나”

연예 많이본뉴스
1.

성추문 후 노숙자 된 톱스타..“극심한 생활고로 떠돌이 생활 중”

2.

윤일상, 女가수 사귀었다가 8천만 원 날렸다 "소속사 사장이 흠집내지 말라고"

3.

전남편 200억 빚 떠안은 혜은이 "살던 집에서 쫓겨나고 빨간 딱지..기도원서 1년 생활"

4.

[공식] 송지효 측, 父 빚투 의혹 제기에 "명백한 범죄행위, 강경 대응 나설 것" (전문)

5.

‘김혜성 쫓는’ 고척 김선생, ‘1억2천 빚투’ 전말 폭로…“잃어버린 16년 어디서 보상받나”

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]"美쳤다" '7만7000석 규모' 손흥민 vs 리오넬 메시 '세기의 대결' 성사…MLS '꼭 봐야 할 경기'

2.

한화 선수단 정리 단행…장민재 장시환 김인환 등 6명 방출 통보 [공식발표]

3.

[공식발표] '120억 안정 포기' 송성문, ML 포스팅 신청했다…22일부터 협상 시작

4.

다년 계약 제시받은 적 없다고? 충격적인 강백호의 KT 저격, 진실은 뭘까

5.

10년 라이온즈 잠수함, 팀 떠난다…이상민 최성훈 김민수 안주형 공민규 김재형도 방출 통보 [공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.